Врач пояснил, как защитить себя от перепадов атмосферного давления

Врач-терапевт Иван Ромасов дал рекомендации, как избежать ухудшения самочувствия при резком изменении атмосферного давления.

Он считает, что “барическая пила” может очень пагубно сказаться на астматиках, аллергиках и людях с повышенным кровяным давлением. По словам терапевта, следует по возможности избегать стрессовых ситуаций, также обязательно соблюдать график отдыха и работы. По возможности нужно пить больше жидкости, причем предпочтение должно отдаваться обычной питьевой воде. Наряду с этим следует употреблять продукты, богатые калием, такие как бананы, творог и абрикосы.