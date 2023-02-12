 

Врач пояснил, как защитить себя от перепадов атмосферного давления

12.02.2023, 20:45, Разное
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Врач-терапевт Иван Ромасов дал рекомендации, как избежать ухудшения самочувствия при резком изменении атмосферного давления.

Он считает, что “барическая пила” может очень пагубно сказаться на астматиках, аллергиках и людях с повышенным кровяным давлением. По словам терапевта, следует по возможности избегать стрессовых ситуаций, также обязательно соблюдать график отдыха и работы. По возможности нужно пить больше жидкости, причем предпочтение должно отдаваться обычной питьевой воде. Наряду с этим следует употреблять продукты, богатые калием, такие как бананы, творог и абрикосы.


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