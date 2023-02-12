Тиктокер — враг государства, и экскурсия в «столыпинском вагоне»

Заочные суды, первое дело за нарушение закона об «иноагенстве» и Навальный в ПКТ. Хроника текущих репрессий.

Алексей Навальный по видеосвязи из колонии. Фото: соцсети

В РФ завели первое уголовное дело за нарушение закона об «иностранных агентах». Власти в свое время убеждали, что никакой охоты за «иноагентами» не будет, но все вышло ровным счетом наоборот. Басманный суд Москвы провел два заочных процесса по «фейковым» делам, а следственные органы продолжают для тех же судей штамповать новые. Подробности об этом читайте в очередной «Хронике текущих репрессий».

«Фейки» и «дискредитация»

В середине января в 2-й Западный окружной военный суд поступило дело о «фейках» об армии и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 207.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК) в отношении 55-летней жительницы Петрозаводска Елены Щелупановой. Что послужило причиной для возбуждения уголовного дела, пока неизвестно.

По информации «Сибирь.Реалии»*, подсудимая занималась социальной работой. В сентябре прошлого года ее внесли в «перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга». В апреле 2021-го Щелупанову арестовали на 5 суток из-за репоста видео об акции в поддержку Навального в «ВКонтакте. Тогда ее признали виновной по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Щелупанова стала вторым фигурантом из Петрозаводска с обвинениями об оправдании терроризма и распространении «фейков». Первой была 57-летняя руководительница художественной студии Ирина Быстрова, которой в декабре присудили штраф в 600 тысяч рублей.

***

Веб-разработчика из Набережных Челнов Руслана Ганеева в декабре прошлого года отправили под стражу по обвинению по статье о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщили «Сетевые свободы». Меру пресечения ему изменили после того, как он не явился на заседание суда.

Поводом для преследования стали два комментария Ганеева в «ВКонтакте» в марте 2022 года. По мнению обвинения, в первом из них было сказано о положении дел на фронте, а во втором — опубликовано мнение о количестве убитых. В качестве доказательства о недостоверности суждений Ганеева следствие привело несколько видеозаписей брифингов Минобороны РФ с 24 февраля по 30 марта 2022 года. То, что опубликованную информацию позднее подтвердило само Минобороны на таких же брифингах, следствие не заинтересовало.

Уголовное дело Ганеева поступило в Набережночелнинский городской суд, однако на заседания в октябре и в ноябре он не пришел. Производство по делу приостановили, а самого подсудимого объявили в розыск. Правоохранители нашли обвиняемого у него дома, уточняет местное издание 161.ru. После этого его отправили в СИЗО-5 в городе Чистополь.

***

Сторона обвинения на прениях в Рудничном районном суде Прокопьевска попросила назначить 11 месяцев исправительных работ журналисту Андрею Новашову по делу о военных «фейках», пишет «Сибирь.Реалии»*. Помимо этого прокурор потребовала запретить ему размещать публикации в интернете в течение двух лет.

Журналист Андей Новашов. Фото: соцсети

Новашову вменили четыре публикации в «ВКонтакте» и репост текста советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Адвокат журналиста Мария Янкина на суде отметила, что публикации журналиста нельзя считать «заведомо ложными», так как изложенную в них информацию о количестве погибших невозможно опровергнуть, поскольку российская сторона не публиковала официальные данные о потерях среди мирного населения Мариуполя.

В марте у Новашова прошел обыск, после этого суд назначил ему запрет определенных действий. Ему запретили пользоваться средствами связи и посещать публичные мероприятия.

***

Совершенно другой срок прокуратура запросила по аналогичной статье для экс-сопредседателя самарского отделения ПАРНАС Андрея Балина — девять лет в колонии общего режима. Его дело рассматривают в Центральном районном суде Тольятти, сообщили в ОВД-Инфо*.

Антон Балин. Фото: соцсети

Балина обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за шести постов в «ВКонтакте». 20 июля 2022 года политику назначили подписку о невыезде в качестве меры пресечения и в тот же день ему предъявили обвинение.

Ранее оппозиционера преследовали по административным делам. 19 июля Самарский областной суд утвердил решение нижестоящего суда о штрафе в 30 тысяч рублей по статье о призывах к санкциям (ст. 20.3.4 КоАП). Это дело на Балина завели из-за постов в соцсетях о введении санкций против российских чиновников. Кроме того, Балина штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). 12 мая суд назначил политику штраф в 35 тысяч рублей из-за поста в «ВКонтакте».

***

Против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках», сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. По данным агентства, 27 марта 2022 года Штейн написала комментарий в соцсетях. В нем она «под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».

«Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — рассказал источник агентства.

Люся Штерн. Фото из личного архива

***

В Ефремове Тульской области против местного жителя Алексея Москалёва завели дело по статье о повторной дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщает ОВД-Инфо.

Причиной для преследования стала публикация на его странице в «Одноклассниках» от 29 июля 2022 года. По версии следствия, это «тексто-графические материалы, имеющие признаки дискредитации использования ВС РФ…». Что именно это была за публикация, пока неизвестно.

***

Другое дело за «повторную дискредитацию» возбудили в отношении муниципального депутата из Котласа Архангельской области Анатолия Арсеева, передает издание 29.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК.

По версии силовиков, с июля по сентябрь 2022 года он публиковал дискредитирующие армию комментарии в соцсетях. Вместе с этим в мае 2022 года Котласский городской суд оштрафовал Арсеева на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за комментариев в «ВКонтакте» под постами о гибели жителей Архангельской области в Украине. В сентябре его задерживали во время съемки мобилизованных: тогда мундепа отпустили без протокола, однако в отделе полиции сотрудники сообщили, что экспертиза усмотрела признаки дискредитации армии в его постах в «ВКонтакте», и угрожали возбуждением дела.

***

Оппозиционного политика Илью Яшина*, осужденного по статье о «фейках» про армию, вернули в московское СИЗО №4. В конце декабря оппозиционера этапировали в СИЗО №1 Ижевска до вступления приговора в законную силу. «Политзэки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сделали исключение.

Еще накануне конвойный намекнул мне, что скоро в путь, словами: «Готовься. Начальство сказало, что ты должен страдануть», — написал тогда политик.

Новое место пребывания Ильи Яшина после очередного этапа. Фото: соцсети

По его словам, обратного этапирования в Москву добилась его адвокат Мария Эйсмонт, подав в суд заявление о том, что ее доверителю необходимо лично ознакомиться с материалами первой инстанции, чтобы подготовиться к апелляции. Такая получилась экскурсия в «столыпинском вагоне».

Заочные «фейковые» суды

В Басманном суде столицы заочно рассмотрены два дела о военных «фейках». Публициста Александра Невзорова* приговорили к восьми годам колонии, а основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую* — к девяти годам.

Обвинение запрашивало для Невзорова девять лет заключения, а также требовало запретить ему делать публикации в интернете в течение четырех лет. Дело против журналиста возбудили в марте 2022 года из-за публикаций в соцсетях. Невзорова судили заочно, поскольку он еще до возбуждения дела покинул Россию, а в июне принял гражданство Украины.

«Фейковое» дело против Белоцерковской возбудили в марте 2022 года — почти сразу, как статья появилась в Уголовном кодексе. По версии следствия, с марта по апрель блогер публиковала на своей странице в Instagram** записи, в которых говорилось о действиях российской армии в Украине. Следователи расценили их как заведомо ложные сведения.

Белоцерковская, как и Невзоров, успела уехать из страны. Ее также объявили в розыск. Однако Интерпол отказался удовлетворить запрос об их экстрадиции и назвал преследование «политически мотивированным».

Срок из-за видеосообщения в Телеграме

Центральный суд Тюмени приговорил местного жителя Кирилла Мартюшева к трем годам лишения свободы по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), сообщили «Сетевые свободы».

Также Мартюшеву запретили администрировать сайты в течение двух лет. Представитель прокуратуры запрашивал тюменцу четыре года лишения свободы.

По версии следствия, 24 февраля Мартюшев записал видео, которое потом опубликовал в открытом телеграм-канале. В нем молодой человек высказал мнение о действиях силовиков, применяющих насилие против протестующих. Ролик, как считает обвинение, содержит «признаки побуждения в виде призыва к насильственным действиям» к полицейским. Сам Мартюшев вину не признал.

Под стражей молодой человек находится с начала марта 2022 года. В июле Росфинмониторинг внес его в «список террористов и экстремистов».

Строгие условия Боровикова

Архангельского активиста Андрея Боровикова, осужденного из-за клипа Rammstein, на три месяца переведут на строгие условия содержания (СУС) в ИК-7, пишет 29.ru со ссылкой на его адвоката Дмитрия Дерена.

Активист Андрей Боровиков. Фото: Анна Виноградова / Коммерсантъ

Виной всему формальные нарушения режима колонии, которые Боровикову вменяла администрация. Его четыре раза помещали в штрафной изолятор:

1. в ноябре 2022 года дали 10 суток из-за того, что после отбоя отошел попить воды;

2. затем на такой же срок отправили в ШИЗО за хранение в вещах геля для душа;

3. лежал на полу вне отбоя — дали еще 13 штрафных суток;

4. вынес из столовой кусок черного хлеба — 7 суток ШИЗО.

Освободиться из колонии, куда Боровикова отправили за публикацию в соцсетях клипа группы Rammstein, в котором следствие обнаружило порнографию, активист должен 22 мая. Отметим, что в начале прошлого года Боровикова уже в колонии допрашивали по экстремистскому делу ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), пока на данный момент он остается в статусе свидетеля.

Навальный в ПКТ

Политику Алексею Навальному 31 января объявили о переводе в помещение камерного типа (ПКТ) при колонии на максимально возможный срок — полгода, рассказал в твиттере его адвокат Вадим Кобзев.

Защитник также сообщил, что недавно у политика возникли резкие боли в желудке — предположительно из-за неправильного лечения ОРВИ: Навальному в колонии выдавали большие дозы антибиотиков, а другие лекарства передавать отказывались. Из-за болезни оппозиционер потерял семь килограммов веса.

В сентябре политика признали «злостным нарушителем» и перевели на СУС (специальные условия содержания). ПКТ является дополнительным ужесточением режима: заключенным там запрещены длительные свидания, а краткосрочное свидание возможно только раз в шесть месяцев. Кроме того, в ПКТ ограничено количество посылок и передач, а также сумма денег, которую можно тратить в тюремном магазине. Заключенные при этом содержатся в запираемом помещении и должны работать отдельно от других осужденных.

Первое дело о нарушении «иноагенства»

Против координатора движения «Голос»* из Твери Артема Важенкова* возбудили уголовное дело по статье о повторном уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (ч. 2 ст. 330.1 УК), сообщил правозащитник Павел Чиков.

Артем Важенков. Фото: соцсети

Важенков оказался в реестре «иноагентов» из-за денежного перевода от гражданки Нигерии Флоренции Абуре — авиакомпания перечислила активисту деньги с карты Абуре за покупку билета на самолет, за который он расплатился милями.

В январе 2022 года координатора «Голоса» оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за немаркировки поста в Instagram** (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). В июне 2022 года ему назначили еще 50 тысяч рублей за повторное нарушение (ч. 2 ст. 19.34.1 КоАП). Это и стало поводом для возбуждения дела. В настоящее время Важенков находится за пределами России.

Дело против тиктокера

Против тикток-блогера Николая Лебедева (Некоглая) возбудили дело по статье о клевете (ст. 128.1 УК), которой, по мнения следствия, подверглась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

Мизулина рассказала агентству, что ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей. «Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации», — добавила она. О каких именно угрозах и ложных сведениях идет речь, не уточняется.

Блогер Некоглай после отъезда из России. Кадр Youtube

Ранее по заявлению той же Мизулиной Некоглая задержали из-за его видеоролика. В своем заявлении Мизулина указала, что, по ее мнению, блогер «глумится над подвигом солдата».

В тот же день Пресненский суд Москвы принял решение о выдворении тиктокера из России. Молодого человека признали виновным по статье о нарушении правил пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). 24 ноября Некоглая депортировали из страны.

Андрей Карев

* Внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».** Соцсеть входит в компанию Meta, которая признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в РФ.

—