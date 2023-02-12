Особенности стиля кэжуал в 2023 году: учимся создавать элегантные повседневные образы в нейтральных оттенках

Стиль кэжуал в 2023 году имеет свои особенности. Повседневные базовые образы в нейтральных оттенках должны выглядеть элегантно, и добиться этого довольно просто, если знать кое-какие простые приемы. Модные тенденции зимы 2023 года хорошо подходят для женщин любого возраста. Кроме того, сегодня можно элегантно одеться за небольшие деньги. Вот несколько зимних нарядов в стиле кэжуал, в которых легкая небрежность гармонично сочетается с нотками элегантности.

Как одеваться элегантно в стиле кэжуал в 2023 году

Есть несколько приемов, как сделать повседневную одежду элегантной:

Добавить к наряду привлекающие внимание аксессуары. Это могут быть красные перчатки или длинный шарф. Монохромный образ. Наряд, выдержанный в одинаковых тонах, способен сделать лук стильным и элегантным. Нейтральные цвета. Они сама элегантность в чистом виде, при этом не выходят из моды и великолепно сочетаются буквально со всем. Тотальный черный. Это самый элегантный цвет из всех существующих, он беспроигрышный и выручит в любой ситуации. Пальто яркого цвета или длиной макси. Базовый образ значительно улучшится, если дополнить его таким предметом одежды. Американская кофта. Это обязательная одежда базового гардероба в 2023 году. Она идеально подходит для создания образа в стиле кэжуал. Элегантная сумка. Она способна мгновенно преобразить любой образ. Пиджак. Он подходит абсолютно для любого случая с понедельника по воскресенье. Если есть сомнения в выборе одежды, нужно просто надеть пиджак. Мокасины или балетки. Эти виды обуви непременно добавят изюминку базовому образу.

Привлекающие внимание аксессуары

В качестве таких аксессуаров можно выбрать красные перчатки и сумку того же тона. Без сомнения, эти привлекающие внимание вещи сделают образ еще более элегантным и привлекательным.

Монохромный образ

Однотонные наряды всегда излучают элегантность. Можно сделать ставку на белый или бежевый цвета, чтобы получить идеальные зимние образы.

Нейтральные оттенки

Это такой же беспроигрышный вариант, как и черный цвет. Можно сделать ставку на одежду в таких тонах, как серый, белый, коричневый, бежевый, темно-синий.

Тотальный черный

Тотальный черный никогда не подведет. Он является одним из лучших цветов для создания элегантного образа, не усложняя его.

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Пальто яркого цвета

Очень простой образ можно полностью преобразить, если добавить пальто любого яркого цвета.

Пальто-макси

Если нет желания выбирать экстравагантное пальто, всегда можно отдать предпочтение модели длиной макси, чтобы добиться получения элегантного образа.

Американская кофта

Так называемая американка позиционируется сегодня как новая базовая вещь. Ее можно добавить к любому образу, чтобы полностью изменить его в лучшую сторону.

Элегантная сумка

Еще один прием, который можно считать стопроцентным попаданием, — это добавить к образу, составленному из базовых предметов гардероба, элегантную сумку.

Балетки или мокасины (главное фото)

Что касается обуви, то наиболее уместными для придания образу элегантного вида, не считая классических туфель на шпильке, будут балетки или мокасины.