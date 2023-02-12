Мнение: Поставки вина в Россию, доктор-робот и органы в обмен на свободу

1. Вопреки западным санкциям, импорт вина в Россию в 2022 году только лишь вырос, в том числе из недружественных стран (ссылка):



Топ-10 основных поставщиков вина в Россию по итогам 2022 года.

Европейские производители вина в 2022 году еще сильнее укрепили свои позиции — ввоз вин из Италии увеличился с 112 до 134 млн литров, из Испании — с 59,5 до 66 млн литров.

Третье место заняла Грузия, которая наряду с Португалией увеличила экспорт на 26-27%.

2. ЧатЖПТ начал осваивать профессию врача-диагноста (ссылка):



Чат-бот ChatGPT выпустили в конце ноября прошлого года и за это время ИИ продемонстрировал выдающиеся результаты. Например, нейросеть уже написала научные статьи, которые даже группе экспертов не всегда удавалось отличить от написанных учеными. Теперь ChatGPT решили протестировать на возможность сдать экзамен на получение медицинской лицензии в США и ему это практически удалось, пишет EurekAlert.

ChatGPT сдавал серию экзаменов USMLE, которые на разных этапах карьеры сдают студенты-медики в США. Экзамен охватывает большинство медицинских дисциплин от биохимии до биоэтики и позволяет оценить готовность кандидата к медицинской практике. Проходной балл для каждого этапа составляет примерно 60%.

ChatGPT набрал от 52,4% до 75,0% по всем трем экзаменам USMLE. При этом согласованность его ответов составила 94,6%, а для 88,9% ответов удалось составить неочевидный и клинически значимый вывод.

Примечательно, что ChatGPT превзошел по производительности PubMedGPT — аналогичную модель, обученную исключительно на литературе в области биомедицины. PubMedGPT набрал только 50,8% по результатам USMLE.

Конечно, сдать экзамен и лечить людей — не одно и то же. Но вот конкретно для США, пожалуй, лицензия даже важнее. Там у них гильдейская система медицины, без правильных корочек врач — не врач, а преступник. Сдавать экзаменов и оформлять бумаги в США настолько сложно, что у многих потенциальных врачей просто нет на это денег и времени. Как итог, врачей в США не хватает, а цены на медицинские услуги запредельно высоки по меркам развитых стран.

3. «Их нравы». В тюрьмах США заключённых собираются официально разбирать на органы (ссылка):

В законодательное собрание штата Массачусетсе внесен законопроект, который предлагает разрешить заключенным менять свои органы или костный мозг на сокращение срока отсидки. Авторы инициативы (оба демократы) считают, что это увеличит число доноров органов в штате, на что эксперты по этике возражают — государство будет эксплуатировать уже уязвимых лиц. По их мнению, донорство должно быть абсолютно добровольным и стимулировать его, особенно с привязкой к карательным санкциям, нельзя.

Не каждому заключенному автоматически разрешается стать донором. Согласно законопроекту, специальный комитет будет выбирать заключенного на основе его соответствия требованиям и потребностям. К отбору подключат медицинских экспертов и адвокатов. В США заключенным разрешается передавать свои почки членам семьи. Но в Массачусетсе и некоторых других штатах для этого не существует официального процесса.

Законопроект поднимает несколько этических проблем, написал в своем блоге Франклин Миллер, исследователь из Национального института здравоохранения. Стимул в виде смягчения приговора в обмен на орган можно рассматривать как взятку и принудительное поведение. Такая политика может эксплуатировать заключенных, которые заинтересованы в сокращении срока наказания. <…>

Законопроект также может усугубить расовую несправедливость и неравенство, считает Брэндон Парадайз, профессор права в юридической школе Рутгерса. Из примерно 10 000 человек в тюрьмах Массачусетса темнокожие составляют 28%, а латиноамериканцы — 29%. На эти группы приходится 9% и 13% населения штата соответственно. То есть цветных сажают в штате в 2 раза чаще, чем белых.

По поводу расовой несправедливости профессор, конечно, неправ — что, впрочем, неудивительно, ибо математика считается в США наукой угнетателей. На самом деле, страдать от нового закона будут как раз белые, так как их в процентном отношении сидит меньше. Меньше процент сидящих, меньше добровольных доноров, сильнее давление администрации на тех, кто становиться донором не очень-то хочет.