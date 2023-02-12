Мнение: Имидж Уэнсдей

Посмотрим, из чего складывается имидж на примере нашумевшего образа Уэнсдей (Д. Ортега) в одноименном сериале.

Сериал интересный и смотреть можно даже тем, кто равнодушен к этому жанру и ничего не знает про семейку Адамс.

Вот этот танец Уэнсдей уже успел стать культовым:

О танце напишите сами, если видите, что в нем особенно цепляет, а я пока расскажу об имидже Уэнсдей.

Любой имидж складывается как из пазлов из конституции и частей декорации. Декорация делится на статичную часть и динамичную. Статичная – это одежда, прическа, макияж, аксессуары, обувь. Динамичная часть – это кинетика (мимика, пластика, походка) и вербалика (речь, в которой выражается не только бэкграунд, но и характер, и мировоззрение).

Мы не раз говорили, что идеальный имидж – это когда все составляющие имиджа объединяются в цельный образ. Если же пазлы имиджа не связаны между собой и, хуже того, спорят между собой, образ разваливается, разрушается.

Так как конституция – условно неизменная часть, именно она – основной ориентир, очерчивающий границы образа.

Теория 12 архетипов, которую мы с вами неспешно изучаем, указывает основные направления работы.

И вот какие главные законы надо иметь в виду:

1. Совпадение конституции и статики делают образ красивым.

2. Совпадение статики и кинетики увеличивают силу и энергетику образа.

Это очень важные законы. Вы можете наблюдать их в любом имидже.

Если вы видите красивый и сильный образ, значит его конституция совпадает с декорацией. Если образ красив, но "не интересен", слаб, значит конституция совпадает со статической частью декорации, но противоречит кинетической. Если образ интересный, сильный, но некрасивый, значит статическая и кинетическая части декорации совпадают, но все это противоречит конституции.

Приведите примеры, а мы пока разберем образ Уэнсдей.

Сравним имидж актрисы в фильме и в жизни.

На первом фото мы видим очень теплый имидж и мягкий, что-то вроде Воздуха.

Красивым этот образ назвать можно, но с натяжкой, то есть что-то в конституции противоречит декорации, процентов 10-20 навскидку.

Для Воздуха у актрисы слишком жесткий взгляд и черты лица не такие уж мягкие. А для Эфира ее декорация слишком мягкая.

Интересным или сильным это образ назвать нельзя, его легко забыть сейчас же, едва перестал смотреть.

Это значит, что статика и кинетика декорации не совпадают.

В данном случае мягкая улыбка противоречит жесткому взгляду, одежда и прическа противоречат выражению лица. В ее чертах многовато холода для такой теплой воздушной декорации. Поэтому загар выглядит несколько искусственным, а линия бровей размытой.

Кинообраз, справа, совсем другой.

Мы тоже не можем назвать его красивым, то есть те же 10-20 процентов конституции не совпадают с декорацией.

Но по силе и энергетике это образ – очень хорош, особенно для тех, кто смотрел сериал и видел всю кинетику и вербалику: поведение, характер.

На фоне такого совпадения кинетики и статики диссонанс конституции и статики играет даже в плюс. Образ кажется странным, чуть сломанным и в этом есть дополнительная провокация.

Встретив такое в жизни вы ощутили бы диссонанс, с точки зрения имиджа это был вектор мимо границ. Но в фильме это полностью компенсировано контекстом, вот пример как вектор мимо границ вписывается в границы. Например, диссонанс мягкости в конституции и жесткости декорации (черный цвет, мрачный взгляд, суровое выражение лица) компенсируются тем, что это маленькая ведьма из семейки Адамс, "грозовая тучка" и "змееныш" как зовет ее любящий папа. А диссонанс с временем (ретро, которое выглядит немного фриковато, то есть Выскочкой, когда оторванно от контекста) оправдано тем, что героиня осознанно отказывается от моды (даже от интернета и мобильных телефонов). То есть все, что выглядит ошибками в имидже должно быть оправданно смыслом, необходимостью, целями и установками героя. Это не должно быть случайным.

Декорация Уэнсдей очень холодная и жесткая.

По жесткости это был бы Камень, если бы не юный возраст, косички, пухлые детские губы.

По холоду это почти Глина, если бы не мягкая линия губ.

Между Глиной и Камнем – Земля. Вот в этом районе архетипического спектра и сделана декорация имиджа.

Конституция актрисы не совпадает с Землей, это скорее Грязь, то есть почти на 40 процентов мягче.

Но и не Воздух, конечно, и тем более не Эфир, поэтому холодный цвет волос и кожи идут ей намного больше.

Из-за некоторых противоречий между конституцией и декорацией мы не думаем, что девочка Уэнсдей красивая, но мы видим, что она очень классная, образ ее очень яркий, сильный. Это происходит из-за того, что статика декорации идеально совпадает с кинетикой. Что это значит?

Это значит, что все в ее костюме, макияже, прическе идеально совпадает с ее выражением лица, пластикой, мимикой, а еще с речью, поведением.

Именно от этого совпадения возникает ощущение, что энергия аккумулируется и растет, делая из образа звезду.

Потом мы рассмотрим с вами другие примеры. К сожалению, чтобы по-настоящему оценить силу образа, необходимо неплохо знать контекст. Имидж не оторван от контекста. По фото это сделать невозможно, даже короткого видео мало, потому что к имиджу относится и внешняя часть характера, а не только картинка. На картинке мы можем оценить статику и очень малую часть кинетики. По видео – больше кинетики, но без контекста далеко не всю.

Что добавляет контекст к кинетике и статике имиджа Уэнсдей?

Мы хорошо знаем, как Камню идет мрачность, какими красивыми, не только обаятельными, но и красивыми могут быть настоящие Камни в имидже так называемых злодеев. Красота – это эффект от цельности конституции и статики декорации, эффект гармонии и равновесия.

Но юным девочкам мрачность обычно совсем не идет, тем более если у девочек мягкие черты. Мрачность превращает таких девочек в несчастных созданий, слабых и унылых. Но Уэнсдей не похожа на обычную девочку. Она владеет боевыми искусствами, она смела, умна не по годам, она предана своей цели, она "отрицательный" с виду герой, но служит идее справедливости и чести, она в хорошем смысле ницшеанская героиня. Так контекст расширяет границы ее детской конституции и вот уже зловещая мрачность оказывается для такой героини полностью в границах и усиливает образ.

Сравните:

У актрисы достаточно выраженный подбородок, не очень маленький нос и такой цвет-строение глаз, что глаза выглядят жестко.

Поэтому когда она пытается делать наивное, нежное лицо, выглядит растерянной, слабой.

Это не так гармонично как наивность и нежность очень мягких типов.

Например, Мальвины из кино о Буратине или Настеньки из кино о Морозко:

В чем разница этих девочек и Уэнсдей, видите?

В сериале "Уэнсдей" вообще отлично сделаны имиджи героев, это касается всех.

Вот родители и брат Уэнсдей. Их образы и характеры очень колоритны.

Если вы смотрели сериал, хотя бы частично, давайте обсудим имиджи всех героев.

Можем и сам фильм обсудить, если хотите. Пишите, что особенно зацепило, что понравилось, как сделана атмосфера, как построен сюжет.