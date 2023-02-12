Белый дом: Объект в небе над Канадой был сбит по указанию Байдена

Неопознанный объект в воздушном пространстве Канады был сбит истребителями американских ВВС, приказ на уничтожение объекта отдавал президент США Джо Байден, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она рассказала, что НОРАД (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки) отслеживало объект на протяжении порядка 24 часов, и затем президент США Джо Байден дал добро на то, чтобы два истребителя F-22 его сбили, информирует ТАСС.

Жан-Пьер объяснила подобные действия американских летчиков в небе над Канадой сотрудничеством двух государств в рамках НОРАД.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. В Пентагоне сообщили, что сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект изначально был обнаружен в небе над Аляской.

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