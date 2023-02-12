Посол Израиля в Киеве заявил о продолжении гумпомощи Украине

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12.02.2023, 20:15, Новости дня
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Израиль продолжит оказывать гумпомощь Украине в рамка своих «красных линий», сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

По его словам, министр иностранных дел Эль Коэн планирует увеличить объемы гуманитарной помощи Украине. «Будем дальше помогать в рамках тех «красных линий», которые всем известны, думаю ни одно израильское правительство эти «красные линии» не перейдет», – приводит слова Бродского РИА «Новости».

По его словам, сейчас основной акцент сделан на помощи в восстановлении критической инфраструктуры Украины и прохождении зимнего периода.

Ранее СМИ сообщали, что власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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