Метрополитен-музей назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками
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Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил отнести Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.
На странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию говорится о том, что автор – украинец. Аналогичное заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, информирует РИА «Новости».
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт в Украине и отношение к русской культуре.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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