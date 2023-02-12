 

Метрополитен-музей назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками

12.02.2023, 20:15, Новости дня
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Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил отнести Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.

На странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию говорится о том, что автор – украинец. Аналогичное заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, информирует РИА «Новости».

Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.

Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт в Украине и отношение к русской культуре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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