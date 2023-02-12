Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога

Для международного цифрового психолога за числом 13 скрывается число 4, а оно, в свою очередь, имеет революционный, мистический характер. Четверка способна совершить переворот в жизни человека, как положительном, так и в отрицательном значении этого слова. Некоторые люди, которые замечают, что 13-го числа в их жизни происходят невероятные, феерические, волшебные события, а есть и те, кто предпочитает не выходить из дома, когда видят его в календаре.

Согласно китайскому учению, за число 4 отвечает узел Раху, точка пересечения орбиты луны с земной эклиптикой. Раху – это всегда мистика. Под мистикой понимаются события, невозможные или маловероятные с точки зрения логики. Число 4 существует в этом мире для того, чтобы менять нашу карму, а карма в свою очередь означает привычный для нас способ вести себя. Например, вы спокойно живете и вдруг 13 числа получаете неожиданное предложение по работе из другой страны с очень большой зарплатой. Вы не шли к этому годами, не строили карьеру, просто так сложились обстоятельства. Бывают, разумеется, и негативные мистические события. Например, вы оставили машину на парковке и пошли в торговый центр и, пока вы выбирали там себе новый свитер, в машину кто-то въехал. И вот все планы на месяц-два вперед пошли прахом, потому что машину надо будет теперь ремонтировать.

От чего зависит характер мистики? Если человек был благостным и вел себя хорошо, то мистические события будут положительными. Если же он вел себя плохо, накопил негативную карму, то пространство будет присылать число 4 в самых разных формах для ее отработки. Это может быть непростая ситуация в соответствующий день или человек, рожденный 4, 13, 22 или 31-го, меняющий каким-то образом привычную схему действий. Также здесь многое зависит от умонастроения. Если вы ожидаете от мира добра, то мистика будет позитивной. Страхи, тревоги и опасения провоцируют соответствующие повороты жизненного сценария.

4, 13, 22 и 31 числа рождаются люди с числом сознания 4. У них 97% энергии находится в области до шеи, а в голове всего 3%. Тело у таких людей сильное, однако, стремясь насладиться материальным миром, они никак не могут этого добиться и сильно разрушаются от этого. Им настоятельно не рекомендуются любые интоксикации, поскольку меры четверки не знают.

Четверки – прирожденные достигаторы и революционеры. Такой человек похож на огненный шар, который катится с горы, и остановить его невозможно. Утром они встают со списком целей, а вечером разочаровываются, если не успевают что-то сделать. Их эго делит людей на честных и нечестных, на целеустремленных и не способных достигать результата. В то же время четверки – самые добрые люди, хотят все отдать, однако они никогда не бывают удовлетворенными. Их эго постоянно жаждет чего-то недоступного. Склонны придираться к деталям и мелочам. Чем бы не занимался человек, рожденный 4, 13, 22 или 31 числа, он стремится необычным, креативным путем совершить революцию, пойти иным путем. Также четверки реализуются через наставничество. Это неплохие управленцы, которые все время будут вести компанию вперед. Яркий исторический персонаж, рожденный под числом 4 – Владимир Ленин.