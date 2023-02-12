Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются
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Телесериал “Слепая”
основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравнивают
с Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Нина
чувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде или
внешности, а видит его судьбу.
Пока в сериале
рассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые слова
ясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются:
- Если в доме есть
изображения желтых цветов, то все женщины в этом доме будут несчастны.
- Обручальное кольцо
всегда носить нужно, тогда и брак счастливым будет.
- Нельзя хранить в
доме сломанные предметы, посуду с надколами и трещинами — они накапливают
негативную энергию и выплескивают ее в пространство вокруг.
- Любое новое дело
следует начинать во вторник.
- Бабушка говорит,
если муж не пользуется духами, которые подарила жена, это верный знак — муж
что-то от жены скрывает.
- Бумажные игрушки нельзя
держать у кровати. От этого может разрушиться семья.
- Если одна женщина
за другой готовку заканчивает — личная жизнь у обеих не сложится.
- Когда в доме много зеркал, то все счастье в них остаётся. В доме должно
быть одно зеркало.
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