Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются

Телесериал “Слепая”

основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравнивают

с Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Нина

чувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде или

внешности, а видит его судьбу.

Пока в сериале

рассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые слова

ясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются: