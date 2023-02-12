 

Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются

12.02.2023, 20:05, Разное
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Телесериал “Слепая”
основан на жизни слепой Бабы Нины — ясновидящей и пророчицы. Ее часто сравнивают
с Вангой, ведь обе видят эту жизнь с другой стороны. Говорят, что и баба Нина
чувствует, когда у человека что-то не так. Не оценивает по одежде или
внешности, а видит его судьбу.

Пока в сериале
рассказывают подробности жизни слепой, поклонники собирают мудрые слова
ясновидящей. Пророчества Бабы Нины, которые сбываются:

  • Если в доме есть
    изображения желтых цветов, то все женщины в этом доме будут несчастны.
  • Обручальное кольцо
    всегда носить нужно, тогда и брак счастливым будет.
  • Нельзя хранить в
    доме сломанные предметы, посуду с надколами и трещинами — они накапливают
    негативную энергию и выплескивают ее в пространство вокруг.
  • Любое новое дело
    следует начинать во вторник.
  • Бабушка говорит,
    если муж не пользуется духами, которые подарила жена, это верный знак — муж
    что-то от жены скрывает.
  • Бумажные игрушки нельзя
    держать у кровати. От этого может разрушиться семья.
  • Если одна женщина
    за другой готовку заканчивает — личная жизнь у обеих не сложится.
  • Когда в доме много зеркал, то все счастье в них остаётся. В доме должно
    быть одно зеркало.

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