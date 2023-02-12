Мнение: О тревожной правде про решительное наступление… Что случилось?

Сейчас в соцсетях — не в российских — радостно смакуют подробности одного эпизода под Угледаром. И не менее радостно пишут о «полном провале». Мол, копили-копили силы и припасы, готовились-готовились, а по факту — попали, как кур в ощип. И на этом, дескать, всё…

Выдохлось, типа, «решительное наступление».

Ну, что тут скажешь — «разгонять зраду» некоторые научились вполне профессионально, грамотно и умело.

Но…

Никто ещё не успел забыть, как минувшей осенью украинский глава «Луганской ОВА» Леонид Гайдай обещал хорошие новости по направлению Сватово-Купянск? Никто не успел забыть, как дружно тогда маститые «западные военные аналитики» настаивали, что именно зимой ВСУ смогут получить тактическое преимущество, так как они якобы лучше подготовлены к холодам?

Ну и где все эти «успехи»? Где анонсированное «большое наступление Украины», которую всю осень и начало зимы обещали спикеры Киева?

ОК, теперь все пишут, что началось якобы большое наступление России. Которое никто в Минобороны РФ не анонсировал, кстати, но о котором громко вещали как на Западе, так и в Киеве, суля россиянам «тотальную мобилизацию». Где она, публично обещанная всякими резниковыми-будановыми ещё на «первую половину января»?

Всё это еще раз наводит на мысль, что вся исходящая от противной стороны и поддерживающих её западных как бы «независимых» институтов, типа ISW и эстонской разведки «аналитика» и «экспертиза» — суть банальная спецпропаганда. И цель у неё первоочередная в том, чтобы прикрыть истинное положение дел для своего же населения. Ну и по возможности воздействовать на тех, кто духом слаб. Почему-то среди таковых очень много «турбопатриотов»…

А по большому счёту, только задним числом можно понять, что это было – да и то не всегда.

И это всё, конечно, банальности. Но интересно вот что. Почему даже сейчас, спустя почти год, именно «активно мыслящая» часть российских граждан всё так же встревожена и напугана, всё так же доверчива к нарративам противоположной стороны?

Чего не хватает русским, чтобы с такой же спокойной уверенностью, как соседи, отмахиваться от всего неудобного простым словом «брехня»?

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