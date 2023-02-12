Мнение: Трогательная забота

Однако! ЖЖ напомнил: были, оказывается, времена, когда Галковский трогательно защищал Холмогорова “от клеветы”.

Дежавю

“Читая в последние дни френд-ленту, волей-неволей неоднократно натыкался на какие-то смутные упоминания об очередном скандале, связанном с Егором Холмогоровым. Что-то по теме “Холмогоров и его женщины”.

Честно говоря, этот самый Егор мне не очень-то интересен – я, собственно, и знаю его только по тому, что когда-то он активно писал в “Книгу Благодарностей и Просьб” Галковского. Но тут вспомнилось – вроде где-то я уже читал нечто, связанное с Холмогоровым и его женой. Правда, давно… У кого же? Да у Галковского, конечно же!

Что-то похожее – про “бедного Холмогорова”, которого “травят”, а он то ли сам больной, то ли жена у него больная… Но “что-то было”. Вот сегодня погрузился-таки – из чисто детского любопытства! – в пучину ЖЖ Галковского… И довольно скоро отыскал нужное. Вот:

Все в ЖуЖЖаловке знают Егора Холмогорова. Молодой журналист. Верующий. По политическим взглядам умеренный националист, иногда со свойственным молодости полемическим перехлёстом. Лично – симпатичный, открытый человек. Известна в виртуальном селе и его супруга. Человек немного эксцентричный, но тоже настроенный вполне позитивно. Например, недавно она приняла живейшее участие в благотворительной акции, призванной помочь тяжело больному ребёнку.

Для полноты картины добавлю, что у Егора проблемы со здоровьем, – как я понимаю, сильная гипертония. Гипертоник – это человек, на состояние которого повышенное влияние оказывают внешние факторы: погода, стрессовые ситуации, психические нагрузки.

И вот нашёлся негодяй, который недавно стал публично издеваться над Егором в таком стиле: сифилитик, убил свою первую жену, вторая жена тоже сумасшедшая и т.д. и т.п. Всё с матерной руганью, размазыванием по десяти сайтам. Наконец появилось “резюме”: “Пусть мне его баба позвонит, когда Егорка коньки откинет. Ждать недолго, т.к. данный художник слова клялся и божился, что до 30 или по кр. мере 35 лет доживать не собирается. Девушка ещё не успеет состариться, в смысле :-)”

За что же такие наказания? А ни за что. “Было бы за что, убил.” В определённой степени, мерзавец Холмогорова и убивает. Я заметил, что практически после каждого подобного наезда Егор жалуется на здоровье в своём дневнике

2003, однако, год! Все течет, ничего не меняется…

Вопрос, собственно, один: та жена Егора, о которой в том посте речь – это которая по счету?” (2006)