Положительное влияние – Личное мнение
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Футболист Мамаев сообщил о завершении футбольной карьеры, но интересно не это — я с трудом вспомнила, кто это вообще такой.
Нет, серьёзно! Друг Кокорина и… И всё — как корова языком слизала все другие подробности.
Фото: Соцсети
А вы помните? Вот не читая дальше пока — скажите!
Нет, потом я, конечно, вспомнила и про Алану Мамаеву, и про развод, и так далее. Вот ведь как бывает — не вылезал человек из скандалов, а потом — всё.
В этом я вижу положительное влияние женщины. Новой женщины, которая Надя-вишенка:
https://t.me/lenamiro/9376
Мамаев стал заниматься своим делом. Ребёнка родили. Нет тебе больше приключений, которые обсуждают все.
Надя, хотя её многие и критиковали, изменила формат жизни Мамаева. Сам же он говорит, что провёл чудесное лето с семьёй и решил, что хочет чаще быть с ними.
«Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей».
Кто-то скажет, что молодец — Мамаев. Я скажу, что умничка тут всё-таки Наденька — это она изменила мужа, сделав его тихим семьянином.
Алана, конечно, там опять будет вопить, что Мамаев всё всём виноват, но как показала жизнь, с ней-то он был другим.
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Источник: Лена Миро
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