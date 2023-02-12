Положительное влияние – Личное мнение

Футболист Мамаев сообщил о завершении футбольной карьеры, но интересно не это — я с трудом вспомнила, кто это вообще такой.

Нет, серьёзно! Друг Кокорина и… И всё — как корова языком слизала все другие подробности.



Фото: Соцсети

А вы помните? Вот не читая дальше пока — скажите!

Нет, потом я, конечно, вспомнила и про Алану Мамаеву, и про развод, и так далее. Вот ведь как бывает — не вылезал человек из скандалов, а потом — всё.

В этом я вижу положительное влияние женщины. Новой женщины, которая Надя-вишенка:

https://t.me/lenamiro/9376

Мамаев стал заниматься своим делом. Ребёнка родили. Нет тебе больше приключений, которые обсуждают все.

Надя, хотя её многие и критиковали, изменила формат жизни Мамаева. Сам же он говорит, что провёл чудесное лето с семьёй и решил, что хочет чаще быть с ними.

«Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей».

Кто-то скажет, что молодец — Мамаев. Я скажу, что умничка тут всё-таки Наденька — это она изменила мужа, сделав его тихим семьянином.

Алана, конечно, там опять будет вопить, что Мамаев всё всём виноват, но как показала жизнь, с ней-то он был другим.

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