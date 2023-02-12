В России увеличат количество посевных площадей под перекати-поле

В целях освоения пустующих земель сельскохозяйственного назначения Минсельхоз планирует увеличить в местах рискованного земледелия посевную площадь перекати-поля.

Растением планируют засадить преимущественно неосвоенные земли на северо-западе страны в приграничных регионах – Ленинградской, Псковской, Мурманской областях и Республике Карелия. Массивы также будут созданы в Волгоградской и Астраханской областях.

– Пустовать ни один клочок земли не должен. Там, где ничего не растёт, нужно посадить то, что будет расти при любых условиях, – заявила замминистра сельского хозяйства Анастасия Веникова. – Кроме того, известно из старославянских книг, что перекати-поле – символ Руси, оберегающий нас от набегов супостатов, поэтому разместить растение поближе к странам НАТО – отличная идея.

Решение Минсельхоза поддержали и представители министерства пищевой промышленности. Представитель ведомства подчеркнул: вопреки дурной славе, растение можно и нужно употреблять в пищу.

– Из перекати-поля получаются отличные каши или макаронные изделия. Растение не отличается высокой калорийностью, что делает его желанным для людей с лишним весом, диабетиков или фанатов ЗОЖ. В нашей стране уже начинают открываться производственные линии для переработки перекати-поля, – пояснил сотрудник Минпищепрома Алексей Хромачёв.

В ближайшие годы перекати-поле планируют закупать за рубежом, позже будут выведены отечественные сорта. Такое поручение уже получили агрономы из РГАУ – МСХА им. Тимирязева.

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