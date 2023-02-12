В комплексе “Москва-Сити” загорелась строящаяся башня

В одной из строящихся башен “Москва-Сити” начался пожар. Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале “Москва 24”. Более подробной информации, а также данных о причине возгорания на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб после падения с башни “Федерация” в “Москва-Сити”. По предварительным данным, житель работал электриком, и ему стало плохо во время работы.