 

В комплексе “Москва-Сити” загорелась строящаяся башня

12.02.2023, 19:20, Разное
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В одной из строящихся башен “Москва-Сити” начался пожар. Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале “Москва 24”. Более подробной информации, а также данных о причине возгорания на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб после падения с башни “Федерация” в “Москва-Сити”. По предварительным данным, житель работал электриком, и ему стало плохо во время работы.


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