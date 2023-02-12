Могут изменить форму глаз и легко превращаются в подводку: секреты теней для век, о которых знают далеко не все

Еще со времен Клеопатры тени для век были важной и неотъемлемой частью макияжа. Несмотря на их древнюю историю и все возможности, которые они открывают в экспериментах с красотой, далеко не все знают, как именно их использовать. Вот несколько главных секретов и лайфхаков с тенями для век, которые пригодятся всем модницам.

Наносить тени можно не только аппликатором

Почти к каждому набору теней для век прилагается аппликатор, а потому кажется, что именно он самый подходящий инструмент для их нанесения. Конечно, нет ничего страшного в его использовании, в конце концов, даже нанесение теней пальцами не является преступлением, но такие способы не раскрывают всех возможностей, которые могут дать тени.

Лучше всего использовать кисти, при этом от каждой конкретной кисти зависит, как именно можно будет использовать тени в том или ином типе макияжа. Например, самой многозадачной является пушистая куполообразная кисть: она быстро и легко нанесет тени на всю поверхность века и так же легко растушует их для мягких линий. Кисть с жестким углом позволит использовать тени в качестве подводки (об этом мы еще подробнее расскажем ниже) и подчеркнуть линию ресниц, маленькая коническая кисть поможет растушевать тени в складке века, плоская шейдерная кисть позволит смешивать тени между собой и создавать гладкую текстуру, а скошенная кисть поможет смешивать цвет не на всем веке, а в некоторых областях глаза.

Лучше всего наносить тени раньше всего остального макияжа

Это ошибка, на которой попадаются даже самые опытные модницы. Кажется, что все нужно делать последовательно: сначала позаботиться о всем лице, затонировать его и припудрить, потом наметить контуры и уже после этого заниматься бровями, глазами и губами. Но профессиональные визажисты рекомендуют начинать макияж именно с глаз, если в нем присутствуют тени. Все потому, что они могут осыпаться и испортить работу, проделанную с основой. Лучше нанести тени, убрать оставшуюся после них грязь и уже потом наносить основу, пудру и контуры.

Теням тоже нужна основа

Если наносить тени всего на пару часов, да еще и в холодное время года, можно обойтись и без основы. Но на больший срок, а тем более на улице или на жаре основа необходима. Она поможет теням оставаться на месте, не стираться и не осыпаться в процессе ношения. Лучше всего в качестве основы подходит праймер для век, но вполне подойдет и консилер, который вы обычно используете. Консилер лучше всего дополнить полупрозрачной пудрой, и можно наносить тени.

Смешивание необходимо

Как две головы лучше, чем одна, так и два вида теней, даже самых ближайших оттенков, лучше, чем только одни тени. Минимум два, но в данном случае больше значит лучше. Дело в том, что смешивание теней дает глазам те необходимые объем и глубину, без которых макияж смотрится не только скучно и плоско, но и анатомически неправильно.

Складка века – центр макияжа

Многие женщины и девушки просто наносят тени на веко – на все веко или на ту точку, которую видят в отражении в зеркале. Но обнаружение своей складки века и дальнейшее следование от нее в нанесении теней может полностью изменить восприятие всего макияжа в целом. На самом деле, если подчеркнуть одну только складку века более ярким, темным или насыщенным цветом, глаза сразу же будут выглядеть больше и шире, чем есть на самом деле.

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Пудра или крем?

Оказывается, дело не в личных предпочтениях, а в целях, которые преследуются в каждом конкретном макияже. Кремовые тени просты в использовании, а потому подходят для любительниц простого минималистического макияжа глаз. Их легко наносить точечно, и не нужно заморачиваться с кистями – вполне подойдет ватная палочка или пальцы. Но, даже если вы возьмете богатую палитру кремовых теней, создать с ними замысловатый и сложный макияж не получится.

Тут в игру как раз и вступают классические и проверенные временем пудровые тени. Они более стойкие, прекрасно смешиваются между собой, но, конечно, для их использования нужна практика, различные кисти и контроль остатков, разлетающихся в процессе нанесения и оседающих на лице.

Жидкие и глянцевые тени не одно и то же

Из-за того что они продаются в схожей упаковке, очень напоминающей блеск для губ, кажется, что они одинаковы и в использовании. Однако коварство этих теней в том, что жидкие и глянцевые настолько же далеки друг от друга, как север и юг.

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Глянцевые тени, которые еще называют “блеск для век”, как раз по аналогии с блеском для губ, наносить довольно сложно, и без приличной практики все, что вы получите, – это скомкавшиеся в складке века блестки и некрасивые остатки под глазами. Наносить их можно даже пальцами, много кистей не нужно, а нужны только тренировки и индивидуальный подход к каждому типу глаз.

Жидкие тени не блестят, но обладают очень ярким цветом и широкой палитрой. И вот они как раз очень просты и в нанесении, и в ношении. В них есть такой же аппликатор, как в блеске для губ, который идеально подходит для нанесения, а еще, в отличие от глянцевых теней, жидкие тени быстро высыхают, а потому остаются именно там, куда вы их нанесли.

Плохое нанесение теней не всегда означает, что у вас не хватает опыта

Скорее всего, просто попались некачественные тени. Вот пункты, по которым легко отличить хороший продукт от такого, который впредь стоит обходить стороной:

Хорошие легко растушевываются и смешиваются между собой. Не оставляют цветные пятна (при условии, что на веки нанесена качественная основа и проблема не в ней). Много пигмента. Легко наносятся. Не требуется много слоев для яркого цвета. Стойкие, спокойно держатся весь день. Не вызывают раздражения и усталости глаз.

Подобрать тени под цвет глаз не так просто

Еще один секрет, которого не знают многие модницы. Кажется, что все очень легко: для голубых глаз подойдут голубые тени, для зеленых – зеленые, а для карих – коричневые. В этот момент несколько профессиональных визажистов падают в обморок.

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На самом деле с цветом глаз надо играть на контрасте, тогда вы сможете подчеркнуть и глаза, и свой макияж. В противном случае на лице будет просто одно сплошное цветовое пятно, а сам природный цвет глаз может показаться тусклым.

Например, лучше всего с голубыми глазами смотрятся оранжевые и коралловые тени, с карими – синие, а с зелеными – фиолетовые. Но это не значит, что этим все ограничивается! Для карих глаз не менее хорошо подходят теплые оттенки, например золотой. Ореховые глаза хорошо подчеркнуть зелеными, розовыми или пурпурными тенями. Голубые глаза будут сиять на фоне желтых, коричневых и золотых оттенков, зеленые будут великолепны с лавандовыми и золотыми тенями.

Не стоит забывать и про тон кожи

Здесь ошибка, противоположная той, которую многие совершают с цветом глаз. В случае с подтоном кожи нужно подбирать такие тени, которые соответсвуют его палитре, но многие почему-то решают играть на контрасте.

Проще говоря, идеальные тени – это то, что противоположно цвету глаз, но близко к подтону кожи.

С помощью теней легко подчеркнуть или изменить форму глаз

Использование светлых тонов или мерцающих теней для век выдвинет вперед и откроет, расширит глаза. При использовании темных или матовых оттенков это может отодвинуть область, на которую они нанесены, в глубь глаза. Это и есть секретный прием, который поможет подчеркнуть красоту любой формы глаз.

Например, можно нанести светлый оттенок на нависшее веко, чтобы выдвинуть его вперед, а затем нанести более темный матовый оттенок на внешний край, чтобы придать глазу необходимую форму. С выпуклой формой глаз следует поступать ровно наоборот: наносить более темные оттенки на веко, а более светлые – на его внутренний уголок.

Тени легко могут заменить подводку

Все, что для этого требуется, – взять самую тонкую кисть, намочить ее под краном, а затем окунуть в тени. Влага превратит порошок в пасту, которую легко будет нанести линейно и точно вокруг глаз. Вместо воды можно использовать закрепляющий спрей, глазные капли (лучший вариант для тех, кто боится раздражения).