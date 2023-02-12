Мнение: На Берлин?

Президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на официальном сайте главы государства, заявил, что Россия победит Украину, если западные страны не поставят оружие Киеву как можно скорее.

Дословно: «Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится».



(отсюда).

Это что получается по версии президента Польши? Если армия России поднажмет, в ближайщие несколько недель специальная военная операции России на Украине может завершиться? Или Анджей Дуда чересчур драматизирует ситуацию? И нагнетает панику, что Кремль не остановится и после взятия Киева пойдет дальше? На Варшаву, а оттуда на Берлин и Париж?

Фотографии отсюда и отсюда

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