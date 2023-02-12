Мнение: Смысл существования Польши, неуловимые активы России и отсутствие самолётов в Британии

1. Очередное разоблачение от польского премьер-министра Моравецкого. Похоже, несчастная Польша возглавляет список вассалов США, которых готовят на почётную роль следующего антироссийского тарана — ну, когда текущий таран сломается окончательно и перестанет выполнять свои функции (ссылка):



Польша существует ради победы над Россией, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

“Поражение России стало одновременно польской и европейской причиной для существования”, — подчеркнул он.

Кроме того, политик поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2.

“Лучше поздно, чем никогда”, — добавил он.

2. План передачи замороженных российских активов Украине дал сбой. Оказалось, что уже даже не половина, а 6/7 российских активов находятся непонятно где (ссылка):



…Bloomberg со ссылкой на юристов Европейского союза (ЕС) сообщил, что блок не знает, где находится подавляющая часть замороженных активов Центробанка России, а именно 86 процентов. Издание отмечает, что из 258 миллиардов долларов на текущий момент установлено местонахождение не более 36,4 миллиарда долларов.

«Когда вводилась заморозка активов, речь шла о двух вещах. Первое. Когда известно, где они находятся, скажем, в банке Х, то данный банк получал предписание от регулятора о том, что он до его распоряжения не может производить никакие операции по платежным поручениям владельца, то есть Банка России» – Владимир Григорьев, экономист.

С активами, местонахождение которых неизвестно, блокировка происходит другим образом, отметил он. Если принадлежащая российскому Центробанку валюта находится в неких арабских, турецких, индийских или китайских банках, то при запросе владельца о переводе она автоматически должна проходить через американские или европейские банки. В зависимости от того, доллары это или евро.

Таким образом, находящиеся в странах, которые не присоединились к санкциям, активы действительно заблокированы. Россия не может ими воспользоваться, потому что попытка перевода приведет к блокировке. Тем не менее эти активы не находятся в руках тех, кто вводил санкции, поэтому им неизвестно их местонахождение.

3. В Великобритании жалуются, что британские арсеналы истощены (ссылка 1, ссылка 2):

Один из членов правительства Великобритании эмоционально ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву. Об этом пишет inews.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил британский политик.

Как считают источники издания, возможная отправка военной техники Украине сильно ударит по бюджету Соединенного Королевства.

Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предрек армии Британии падение спустя 5 дней в случае начала войны. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам специалиста, Вооруженные силы королевства «продержатся около пяти дней» из-за истощенных военных запасов, которые возникли после затрат на технику для Украины.

Эллвуд обратил внимание, что в британской армии образовалась нехватка зенитных и противотанковых ракет, которые были ранее переданы Киеву.

По информации Financial Times, власти Британии обсуждают меры по экономии средств, в том числе консервацию авианосца HMS Prince of Wales и уменьшение количества полетов ВВС.