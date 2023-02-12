Личное: “Он перегорел”

Вчера в комментариях я еще раз убедилась, что установки и настройки авторов вы не видите, пытаетесь анализировать только поступки.

Но поступки в письмах видны плохо. Мы видим только интерпретации авторов. Авторы описывают только часть своих поступков и описывают искаженно. Причем и рапаны искажают, и нерыбы тоже, первые под коронами, вторые под колпачками.

Вы должны понять, что установки и настройки полностью, безусловно, однозначно определяют и поведение.

И если установки и настройки у автора рапаньи, он на сто процентов говорит и ведет себя как рапан, в письмах это тоже видно обычно, но за кадром остается еще много багов, щипцов, косяков и сливов.

Вы должны установки и настройки замечать и описывать. Давайте посмотрим в этом письме.

Самая вредная установка автора: “Минус = позор”. Она изо всех сил старается показать партнеру, что она равнодушна.

По отношению к моему блогу это – Ученица. Она вывернула наизнанку правило “баланс = взаимный минус” и у нее получилось “надо быть плюсом”. По отношению к партнерам это векторная Попрошайка. Партнер ей должен поклонение и обожание, а иначе она боится слива, пугливая лань с волчьими зубами. И баг Кокетка тоже не маленький.

Плохие настройки автора, связанные с эгоцентричной установкой, тоже видны в письме. Локус контроля внешний – ей должны, фокус на охране своих границ со скалкой и долото, самооценка в короне – она может быть только плюсом, а минусом должен быть партнер.

Из-за этого она сидит в яме под башней и останется там, пока не сменит настройки, а сначала – установку. Установка должна быть на равенство, на открытость и щедрость, на взаимность, без короны неравенства.

l0velyspring

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Спасибо за ваш блог, он помог мне открыть глаза и выйти из огромного минуса в прошлом, пересмотреть свои поступки.

(Огромным минусом своим автор наверняка называет небольшой плюс партнера. Если вы думаете, что это умственная отсталость – путать свой минус, то есть свою любовь, и плюс партнера, то есть его нелюбовь, вы ошибаетесь. Не от глупости такая ошибка происходит, а от упрямого стремления к формуле “это ему больше надо, а мне все равно”)

Очень хочу попасть на разбор, потому что я не знаю, что делать дальше. Мне 32, замужем не была, длительных серьезных отношений тоже не получалось.

Но год назад у меня начались отношения, о которых я уже не мечтала. С П. мы знакомы уже лет 10. Все началось с того, что он написал мне в соц сети, а я ответила, что я не знакомлюсь, его не устроил мой ответ, он писал мне много раз, очень настойчиво, что меня отталкивало, общение было из разряда “отвали – не отвалю”.

(Настойчивость ее отталкивала, она не врет. Как думаете, почему отталкивала?)

На этом бы все закончилось, но через какое-то время мы случайно встретились на улице, завязался разговор, мы продолжили общение уже на другой ноте, он встречал меня с работы, дарил цветы, пару раз встречались просто погулять. Мне тогда было 24, ему 27, я еще не думала о семье, помнила своего бывшего мч, и видимо как-то все остальные парни мне казались не такими, поэтому через где-то через месяц общения я сказала П., что не хочу его обнадеживать, извини, мол, ничего не выйдет.

Он тогда простоял под моим окном несколько часов, надеясь, что я передумаю, выйду к нему (рапунцель в башне). Но я тогда четко решила все обрубить, не вышла. Мы перестали общаться, а месяцев через 9-10 я поняла, что мне его не хватает, он перестал навязываться, его минус видимо уменьшился, я поняла, что скучаю, решила написать ему, предложить общаться как раньше, а так как получится.

Очень глупо конечно было думать, что он сидит и ждет, на мое “кажется, я скучаю по тебе” он ответил, что встретил женщину, которая его действительно любит, удачи, все пока. А через пару месяцев я увидела его свадебные фото вк. Было неожиданно, очень странные чувства обиды и злости на себя. Ну и как бы все. На этом вроде все закончилось, как я думала, пока он не написал мне в 2020, через 5 лет, спросил как дела, замужем ли я, есть ли дети, сказал, что с женой отношения хорошие, но детей она не хочет, а он не представляет семью без детей.

(У нее получился небольшой крючок, когда она позвонила ему и сказала, что скучает. Как этот крючок получился, кто скажет?)

Я ему тогда на его вопросы не ответила, но он наверно понял, что раз я вообще ответила ему на сообщение, то никакого мужа нет. Сказал, что вот если бы тогда все было по другому жили бы сейчас счастливо с выводком ребятишек. На что я ответила, что такие разговоры в его статусе не уместны, поговори на эту тему с женой, может она передумает. Прошел еще год и он поздравил меня с днем рождения, написал, что забыть не может, чертов гештальт, что делать не знает, будет разводиться. Я понимала, что если бы у них все было хорошо, то он и не вспомнил бы меня никогда, но и понимала, что веди я себя изначально иначе, не давая отворот-поворот, возможно он бы и не познакомился даже со своей женой. Сказала ему опять, что пока то он женат и его заявления все еще не уместны и пусть голову мне не морочит, раз все еще женат. Но тут я уже надеялась на его развод, через пару недель он прислал мне чек об оплате гос пошлины развода, мы начали переписываться, через месяц он написал, что все, развелся.

(Несмотря на ее высокомерные ответы с высоты короны, он почему-то уверен, что она заинтересована в отношениях. Почему, как думаете?)

Мы начали встречаться, он говорил, что любит меня буквально с первых дней, я говорила, что пока не могу сказать такие громкие слова, да и реально таких чувств пока не было. Он очень активно проявлялся, помог мне по дому (розетки, полки, починил люстру), мог просто приехать подарить цветы, мы ходили куда я хочу, встретили вместе прошлый новый год, я была самой счастливой.

(Она была самой счастливой, как рефлексирует только сейчас, но вела себя сухо, жадно, сурово, чтобы не выдать своего минуса. Да и рефлексировала свой минус очень плохо, от страха перед этим минусом. Она это описывает между строк, но вы можете увидеть много указаний на это, если будете хорошо видеть ее установку и настройки. Опишите эти указания)

Я просто не думала, что когда-нибудь мы таки будем вместе. Говорил, что хочет троих детей, как у нас все классно будет. Так было несколько месяцев, а потом начались ссоры, недомолвки, когда я предлагала поговорить, он не хотел, якобы “ты что так сама не понимаешь?” Ссоры наслаивались одна на другую, а я действительно не понимала почему все пошло наперекосяк. И сейчас не очень понимаю. Он мог после ссоры уйти в молчанку на пару недель, и пока я не напишу, не разговаривать.

(Такие как автор стараются быть плюсами, думая, что партнер в этом случае будет минусом, но всегда получают дефолт. Герой очень быстро стал плюсовать, видя, что автор отмороженная и жадная. И ее крючок, который у нее получился перед его свадьбой, теперь играет против нее. Кто понимает, почему?)

За год мы так и не съехались, тк каждый уперся и стоял на своем, я надеялась, что он переедет ко мне, тк это моя квартира, я обустроила тут свой быт и кота взяла, а он после развода живет в съемной, которая меньше и хуже моей. Он хотел, чтобы я переехала к нему, тк он работает на двух работах, с 8 до 8. Так и сидели каждый у себя, виделись по выходным, сначала он горел так, что готов был приезжать ко мне каждый день, а я еще не готова была к такому повороту событий, сама его пыл остудила получается.

(Не только этим она пыл его остудила. Чем еще?)

Летом мы договорились, что я приеду к нему на пару недель, пока у меня не будет горячей воды, а там посмотрим. Он был рад, говорил любимая, что приготовить к твоему приезду, я приехала, а через два дня мы поругались, смотрели фильм, он “в тему” вспомнил бывшую жену, сказал, что она вроде хороший человек, а вот так вышло. Меня это очень задело, я собрала вещи и уехала. Потом самой же пришлось писать и быть виноватой.

(Видите баг Попрошайку? Она по факту якобы не была виновата, а стала виновата, когда пришлось ему писать. Вот этот выверт в установках: нельзя признавать вину, иначе будешь виновата, приводит к кривым настройкам и к косякам в поведении. Опишите как)

А потом уже где-то несколько месяцев пока я не спрошу, он не приезжал, мне нужно было обязательно позвать. Я почему-то не понимала, что человек может перегореть, когда так долго ничего не развивается. Но и он мог сказать прямо, а он уходил от разговоров.

Думала, что мы расстанемся перед новым годом, он решил поехать отмечать домой в область, я сказала, что скорей всего не смогу, он долго говорил, что не решил, где будет, потом за неделю до НГ пришел подарить подарок, тк все же решил уехать. Естественно опять ссора, мои слезы, что никакие подарки мне тогда не нужны, раз я не нужна. Не выдержала, думала он уйдет и все. Ушел, написал какого числа едет, поеду ли я. Тут не понимаю это мои щипцы так сработали, что он себя виноватым почувствовал?

В общем новый год отметили все-таки вместе у него дома, познакомилась с его сестрой, с мамой уже была знакома. Но конечно все было как-то натянуто или мне так казалось. Приехали домой. И все вернулось на круги своя, опять недомолвки, я не очень понимала причину, пока он не замолчал на ровном месте. Пару недель назад пишу ему, что пришли когтеточки для кота, он говорит ну ок, сделаю, до субботы подождет.

В субботу тишина весь день, пишу сама

я: Почему ты передумал приезжать?

П: В смысле?

я: ну говорил про субботу в четверг или ты и не собирался?

П: я думал ты напомнишь

я: а ты забыл?

П: забыл конечно

Тут мои вопросы звучат как упреки, но мне и правда было обидно, ему как будто все равно.

(Ей нужна его помощь, а он не стремится, каков наглец)

Неделя молчанки, ждала, что он напишет, надоело писать первой. И тут я поняла, что не замечала все это время мой выросший минус, и видимо его плюс.

Опять пишу

я: П., я не понимаю, что происходит, можешь объяснить?

П: я тоже не понимаю

я: что делать будем?

П: ты о чем? поконкретнее

я: в целом

П: в целом ничего не понятно

я: я не знаю. не понимаю тебя

П: сейчас не готов обсуждать

я: ясно

И все, он сам не продолжает разговор.

(Опять наглость какая. Ей хочется поговорить, а он не начинает разговор, совсем страх потерял. И обратите внимание, она считает, что это – отношения на равных, когда она доминирует и повелевает)

Опять неделя молчанки, не выдерживаю звоню спрашиваю что случилось, он – ничего. Говорю мы что расстались? А он говорит, чтобы расстаться, должны быть отношения, а у нас были какие-то встречи. То есть целый год это не отношения были, а поездки к нему домой к его маме, знакомство со всеми родственниками (сестрой, дядей, тетей и другими родственниками) это не отношения были. Думаю конечно, что он нарочно так, чтобы обиду свою показать на то, что я к нему так и не переехала за этот год. Потому что говорит, что он хотел семью, а мне видимо удобно было общаться в формате встреч раз в неделю.

(Он должен был заслужить ее милость, а хотел просто так – семью и детей, наглец)

И я не знаю теперь как себя вести, я очень не хочу его потерять снова, я его люблю, очень хочу семью с ним, но не понимаю могу ли я сейчас говорить ему о том, как он важен для меня и что я хочу жить вместе или это будет тянулово с моей стороны.

(Скорее всего будет тянулово, потому что говорить о любви она ему будет с упреками, с перечислением, что она делала для него и что он для нее не сделал. Сказать нормально она вряд ли сможет и надо еще учитывать, что он разочарован не только в ее отношении к нему, но и в ней самой. Он сомневается, что брак с ней может получиться даже если она будет мотивирована строить семью, а в нормальную мотивацию ее он тоже не верит)

Буду очень благодарна за разбор.