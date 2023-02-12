 

Пушков: Прием Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией

12.02.2023, 18:50, Новости дня
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Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с Россией и очень ослабило бы альянс, сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что Украины прием «действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины».

По его словам, «при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО.

Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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