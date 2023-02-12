Российские спасатели завершили работу в пострадавшем при землетрясении городе Джебла
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Российские спасатели завершили аварийно-спасательные работы в сирийском городе Джебла, пострадавшем при катастрофическом землетрясении, информирует пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что группа российских спасателей готова продолжить выполнение задач в других районах Сирии, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сирии Башар Асад поблагодарил президента РФ и российский народ за помощь, оказанную сирийцам после землетрясения.
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