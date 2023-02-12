В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
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Точность и массовость артиллерии гарантируют РФ успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».
«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов… У РФ есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.
Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, сообщил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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