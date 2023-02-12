Венера в Овне очень быстро влюбляется: как понять любовную сторону жизни по положению Венеры в натальной карте

Венера в астрологии является планетой, которая приносит в жизнь каждого человека романтику, красоту и помогает налаживать прочные отношения на личном уровне. Закажите личную натальную карту в интернете, введя свое точное время и дату рождения, а потом посмотрите на положение Венеры на ней. Это много расскажет как о вас в настоящем, так и о том, чего вам ждать от будущего.

Значение Венеры в астрологии

Дома планеты Венеры находятся в Тельце и Весах. Уроженец Тельца — женский знак Земли, у которого наблюдаются надежные привязанности к окружающим вещам и людям. Планета Венера означает развитую чувственность и неподдельные эмоции. Когда мы говорим о Весах, это мужской воздушный знак, социально доступный, легкий в общении, идущий по жизни от романа к роману.

Согласно традиционной астрологии, положение Венеры в астрограмме по-разному влияет на людей в зависимости от их пола. Эта точка зрения основана на идее, что мужчины склонны удалять энергии Венеры из своих карт рождения. Потому Венера больше влияет на женщин, они легко впитывают ее влияние. Но каждую натальную карту следует рассматривать отдельно, ведь возможны разные нюансы и особенности.

Венера в Овне

Венера приносит сильные эмоции уроженцу Овна на протяжении всей его жизни. Этот натив сосредоточивается на признании качеств людьми вокруг него и будет сильно зависеть от того, что другие думают о нем. Страсти рожденных под этим знаком зодиака сильны и реальны. Они очень быстро влюбляются, но в то же время очень сильно.

Венера в Тельце

Венера дает Тельцам долгосрочную привязанность к окружающим его людям. Рожденные под этим знаком зодиака очень болезненно переживают разрыв отношений, но даже в этом случае они могут стать собственниками, а иногда и ревнивцами без своей воли.

Венера в Близнецах

Для Близнецов планета Венера имеет воздушную атмосферу. Для них очень и очень важно открываться людям, особенно на эмоциональном уровне. Поначалу привязанность может быть не очень сильная, но когда они любят, то делают это от всего сердца.

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Венера в Раке

Ракам планета Венера принесет эмоциональную связь из прошлого. Все, что происходит в любовных отношениях, будет иметь оттенок среды, в которой они выросли. Как только общение наладится, это будет бесконечная дискуссия. Те, у кого хорошие дружеские отношения, будут чувствовать себя в едином сообществе с окружающими.

Венера во Льве

Тем, кто родился под знаком Льва, планета Венера будет постоянно подбрасывать эпизоды из прошлого, что в конце концов полностью выведет их из равновесия. Они будут создавать истории любви, более красивые, чем те, что показаны в кино, и их жизнь будет полна острых ощущений.

Венера в Деве

Планета Венера принесет уроженцам Дев очень сильное влечение к материальным вещам. Когда дело дойдет до отношений, как личных, так и материальных, они будут проявляться искренне и интенсивно.

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Венера в Весах

Этот натив придает отношениям чувство красоты, справедливости и особой гармонии. Когда представитель Весов влюблен, он становится активным, но заставляет окружающих отвечать тем же. Он устанавливает эмоциональный баланс и поддерживает гармонию в том, за что берется.

Венера в Скорпионе

Когда дело доходит до отношений, Скорпионов сдерживает природная скрытность. Поэтому, когда они влюбляются, они склонны выражать глубокие чувства. Здесь высок риск неудачи из-за преувеличенных эмоций и обилия лишней драмы.

Венера в Стрельце

Венера в Стрельце приносит навязчивые идеи приключений и веселья. Что касается длительных романтических отношений, то их трудно найти. Этот знак хочет, чтобы его ценили, восхищались им. Когда он замечает, что отношения стагнируют, ему легко уйти и поискать что-то лучшее.

Венера в Козероге

Уроженец Козерога относится к земному знаку. Он хочет получать любовь и является очень романтичной натурой. Хотя ему трудно привязываться к людям, когда он влюбляется, не может думать ни о ком другом.

Венера в Водолее

Планета Венера в Водолее находится в тригонократии. Одним из важных факторов, которого следует остерегаться, является собственничество, так как оно ни к чему хорошему не приведет.

Венера в Рыбах

Венера принесет уроженцам Рыб глубокие связи с окружающими их людьми. Они будут очень эмоционально заряжены в предстоящий период. Любят искренне и чисто, но второго шанса не дают, поэтому важно не упустить их с самого начала.