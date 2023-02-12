На даче Зюганова нашли секретные документы с планом выноса Ленина из мавзолея
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В ходе прошедших
недавно обысков на даже лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова были обнаружены
документы с грифом «Совершенно секретно», датированные 1994-1997 годами. В их
числе – подробный план выноса тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной
площади.
Документ,
составленный лично Зюгановым и его ближайшими помощникам, содержит ряд
аналитических записок о том, как оправдать вынос Ленина из мавзолея и захоронение
его тела на Новодевичьем кладбище. В числе основных аргументов автора –
нехристианский способ погребения вождя мирового пролетариата, пожелания
от некоммерческих организаций и посольств ряда держав. Согласно приведённым в приложении
к записке исследованиям, подобная мера могла помочь улучшить отношения с США и
Великобританией. В Москве рассчитывали взять у Запада новый кредит под залог пахотной земли и промышленных
предприятий.
На документе
стоит рукописная резолюция первого президента РФ Бориса Ельцина. Изучив доводы
Зюганова за вынос тела из мавзолея, лидер страны написал: «Уймись, дурак. Мы не
предадим Ильича». В настоящее время специальная комиссия устанавливает, имел ли
Зюганов право, будучи на госслужбе, выносить секретные документы из Кремля и
хранить их на своей даче. В случае наличия в действиях главы КПРФ состава
преступления, против него может быть возбуждено уголовное дело по статьям «Госизмена»
и «Покушение на осквернение государственного символа».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет