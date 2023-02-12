На даче Зюганова нашли секретные документы с планом выноса Ленина из мавзолея

В ходе прошедших

недавно обысков на даже лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова были обнаружены

документы с грифом «Совершенно секретно», датированные 1994-1997 годами. В их

числе – подробный план выноса тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной

площади.

Документ,

составленный лично Зюгановым и его ближайшими помощникам, содержит ряд

аналитических записок о том, как оправдать вынос Ленина из мавзолея и захоронение

его тела на Новодевичьем кладбище. В числе основных аргументов автора –

нехристианский способ погребения вождя мирового пролетариата, пожелания

от некоммерческих организаций и посольств ряда держав. Согласно приведённым в приложении

к записке исследованиям, подобная мера могла помочь улучшить отношения с США и

Великобританией. В Москве рассчитывали взять у Запада новый кредит под залог пахотной земли и промышленных

предприятий.

На документе

стоит рукописная резолюция первого президента РФ Бориса Ельцина. Изучив доводы

Зюганова за вынос тела из мавзолея, лидер страны написал: «Уймись, дурак. Мы не

предадим Ильича». В настоящее время специальная комиссия устанавливает, имел ли

Зюганов право, будучи на госслужбе, выносить секретные документы из Кремля и

хранить их на своей даче. В случае наличия в действиях главы КПРФ состава

преступления, против него может быть возбуждено уголовное дело по статьям «Госизмена»

и «Покушение на осквернение государственного символа».

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