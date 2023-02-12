 

Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605

12.02.2023, 17:25, Новости дня
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В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.

В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что  почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.

Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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