Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605
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В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.
В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.
В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.
Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.
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