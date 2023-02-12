В парламенте Германии призвали к созданию единого танка ЕС

Необходимо создать паневропейскую модель танка, который можно было бы поставить Киеву, сообщил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (СДПГ).

Он добавил, что уже давно выступает за то, чтобы в оборонной политике вооружения стало больше «Европы». «Германия и Франция годами планируют создание совместного преемника танков Leopard и Leclerc. Это первый шаг в правильном направлении», – приводит слова Рота РИА «Новости».

Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге глава МИД Германии Анналена Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы «ведут войну против России», а не друг против друга.

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