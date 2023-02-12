Конькобежец Скобрев: Костомаров часто приходит в сознание, но говорить толком не может

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова все чаще приводят в сознание, он занимается с врачом лечебно-физической культурой, но говорить толком не может, сообщил двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев.

«Мы разговаривали по созданию определенного фонда помощи. Будем помогать все вместе. Очень сложный набор болячек у нас. В сознание его приводят периодически. Сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко. Оксана (Домнина – жена Костомарова, прим. ВЗГЛЯД) каждый день приходит», – отметил Скобрев в эфире НТВ, передает РИА «Новости».

Напомним, Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна.

Ранее глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев заявил газете ВЗГЛЯД о возможных ошибках, приведших к ампутации стоп фигуриста Костомарова.

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