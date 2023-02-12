Пошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу

Дочь Анастасии Заворотнюк вот уже пару месяцев как живет в Дубае с мужем. Девушка рассказывает подписчикам о новой жизни, делится красивыми снимками и глубокими мыслями.

Вот и сегодня Анна Заворотнюк захотела похвастаться обновкой, выбрав для съемок один из пляжей в районе

Джумейра – самой роскошной части Дубая. Только вот незадача: пошла она на свет солнца, которое озаряло весь берег, но набежали облака и здорово подпортили экспозицию. Впрочем, поклонников это не смутило. Как и то, что разрезанное перемычками на юбке тело Заворотнюк предъявили народу не целиком. А ведь комплект, которым восхитились комментаторы, того полностью заслуживал.

Впрочем, на следующих кадрах силуэт почерневшей из-за набежавших облаков

Анны Заворотнюк ничуть не испортил композицию. Наоборот, задний план стал выглядеть еще более детализированно, благодаря чему подписчики смогли будто перенестись в страну

небоскребов

и барханов.

“Ну какая ты красотка”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “Выглядишь лучше Афродиты”, “Анечка, вы сногсшибательны”, – забросали комплиментами подписчики дочь Анастасии Заворотнюк.