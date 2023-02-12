 

“Так нельзя!”: почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова

12.02.2023, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждый день появляются новые данные о состоянии здоровья Романа Костомарова, перенесшего множество операций из-за гангрены. Каждый, кто хоть немного причастен к миру спорта или знал фигуриста, также считает своим долгом высказаться.

Сегодня своим мнением про причины этой ужасающей ситуации поделился
участник Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов. Он уверен, что отказ от постельного режима сыграл злую шутку с Костомаровым. У профессиональных спортсменов, уверяет Носов, на счету каждый день, каждая секунда. Именно поэтому, на его взгляд, простудившийся Костомаров побоялся поставить тренировки на паузу хоть на несколько дней.

“Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя!” – предостерег Дмитрий Носов всех, кто привык переносить болезнь на ногах, приведя в пример возникшую гангрену в конечностях Романа Костомарова.

Пользователи Сети же имеют свою точку зрения и готовы подробно рассказать о том, почему они именно Илью Авербуха считают виновным в тяжелом течении болезни Романа Костомарова. Хоть и косвенно, разумеется. Те, то хоть раз работал по договору подряда, уверены, что и спортсмены, не выполнившие обязательства по заключенному контракту, вынуждены будут платить штраф.

“Интересно даже, какая сумма была на кону, чтобы так убиваться?”, “Неустойка в контракте прописана такая, что помирать будешь, а придешь катать”, “Может, человек побольше заработать хотел и недооценил серьезность своего состояния”, – считают чужие деньги комментаторы.

Есть и те, кто уверены, что Илье Авербуху надо было проявить заботу о заболевшем подопечном и жестко настоять на том, чтобы тот провел несколько дней дома и отлежался. Тогда и гангрены, и ампутации, и инвалидности Роману Костомарову, уверены они,
можно было бы избежать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Скандалы: Корабль не наш

08.02.23 / “90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться”: крик души попавшего под санкции Киркорова

17.11.21 / Чувствительной коже поможет облепиховое масло и не только: какие ингредиенты в составе косметики

16.11.22 / Скандалы: Семейное дело

31.08.22 / Офтальмолог развеяла мифы о зрении: Необязательно есть морковь и чернику

17.01.23 / Двое граждан Украины подрались у газетного киоска в Москве из-за спора о статье Медведчука

07.02.22 / Как получить налоговый вычет в 2022 году: все подробности

28.02.22 / Офтальмолог Анатоли Мавриди рассказала, нужно ли принимать витамины для глаз здоровым людям

26.12.22 / “Проблемы со здоровьем”: страдающую Малышеву ждет новый удар

15.05.22 / Бывший советник Меркель предостерёг Киев от попыток вернуть Донбасс военным путём

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика