 

Глава МВФ заявила, что 2023 год может стать переломным в мировой экономике

12.02.2023, 16:30, Разное
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Директор-распорядитель Международных валютных фондов (МВФ) Кристалина Георгиева выразила опасения, что 2023 год может стать важным поворотным моментом в мировой экономике.

Мировая экономика все еще переживает слабый рост, однако она может оказаться на пороге важного поворотного момента. Георгиева прогнозирует, что после роста на 3,4 процента в прошлом году, темпы замедлятся до 2,9 процента в 2023 году, а затем немного восстановятся до 3,1 процента к 2024 году. Глава МВФ отметила, что борьба с инфляцией должна стать главным приоритетом для всех стран в нынешнем году.
Несмотря на ожидаемое замедление роста мировых потребительских цен, который к 2023 году составит 6,6%, в большинстве стран уровень инфляции по-прежнему превышает уровень до пандемии коронавируса. Георгиева отметила, что темпы восстановления мировой экономики могут замедлиться в случае эскалации украинского конфликта.

Гилберт Хунгбо (глава МОТ), предсказал, что к концу 2023 года более 200 млн работников будут испытывать серьезные финансовые трудности. Это предсказание было сделано во втором квартале января. При сорокачасовой неделе их дневной заработок будет равен менее 1,9 доллара.


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