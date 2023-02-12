“Если жизнь дала лимоны, наслаждайся лимонадом”: мудрый совет для неожиданных поворотов судьбы

Как известно, человеческая жизнь никогда не бывает простой и безмятежной. И даже у людей, которые со стороны могут показаться счастливыми и беззаботными, всегда есть свои сложности и проблемы. Однако в существовании каждого из нас присутствуют прекрасные моменты, на которых философы и предлагают сосредоточить свое внимание и опираться на них внутренне в тяжелые времена. Да и жизнь сама по себе является великим даром, который нужно ценить и наслаждаться им. Более того, некоторые люди вообще умудряются превращать негативные моменты в большие плюсы.

Как вы лодку назовете…

Когда с человеком происходит нечто неожиданное и неприятное для него, психологи и философы призывают его не впадать в стресс, не вешать носа, не жаловаться на судьбу, а рассматривать негативные моменты в качестве уникального шанса для кардинального изменения своей жизни.

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой невзгоды случаются с нами не просто так, они даются нам свыше в качестве испытаний, из которых мы должны выходить с честью, приобретая положительный опыт.

Если вас постигло разочарование, не спешите впадать в уныние. Подумайте, что вы делаете не так, что вам следует изменить для своего же блага.

Уместным будет в трудной ситуации вспомнить мудрость Марка Аврелия Антонина, жившего во II в. римского императора и философа, который писал:

Наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли.

То есть многое зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим на ситуацию. Неудачу можно рассматривать как провал, а можно как старт для новых начинаний на основе приобретенного ценного опыта, который позволит избежать крупных ошибок в будущем.

Оптимизм превращает кислое в сладкое

А также стоит последовать мудрому совету, заключенному в поговорке:

Если жизнь дала лимоны, наслаждайся лимонадом.

Эта фраза известна широкой публике из книги Дейла Карнеги, который ссылался на бизнесмена и филантропа Джулиус Розенвальда. Она призывает к оптимизму и позитивному отношению к жизни перед лицом невзгод и несчастий.

Здесь кислота лимонов ассоциируется с жизненными трудностями. Тогда как приготовление лимонада представляет собой нечто желаемое и весьма позитивное.