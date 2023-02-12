 

Лавров: Политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева (который год назад Кремль пытался штурмовать, а теперь постоянно обстреливает)

12.02.2023, 16:00, Новости дня
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Еще с распада СССР США проводят курс на ослабление дружеских связей между Россией и бывшими советскими республиками, поэтому сейчас политическая цель Вашингтона направлена против дружбы Москвы и Киева, сообщил в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном» глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, из Украины делали врага РФ вместо того, чтобы поощрять дружбу, лежавшую в основе отношений украинского и русского народов с 17 века, передает РИА «Новости».

«Сейчас все думаем о происходящем вокруг Украины. Десятилетия назад американские политологи и политики, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности (в 1977-1981 годах) Збигнев Бжезинский прямо декларировал задачу не допустить дружбы между Россией и Украиной в любых обстоятельствах. Он говорил буквально следующее: Россия с Украиной – это великая держава, Россия без Украины – не очень заметный региональный игрок. Цинично, нагло, откровенно», – добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что желание западных стран изолировать Россию и окружить ее санитарным кордоном не увенчались успехом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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