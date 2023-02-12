 

Орбан: Венгрия не будет поставлять оружие Украине вопреки призывам Зеленского

12.02.2023, 16:00, Новости дня
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Венгрия готова быть партнером Украины в достижении мира, но не в поставках вооружений, несмотря на требования украинского президента Владимира Зеленского, сообщил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью, переданном радиостанцией «Кошут».

Орбан в интервью, переданном радиостанцией «Кошут», прокомментировал присутствие Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что Венгрия по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на требования украинского президента, передает ТАСС.

По его словам, Венгрия может быть партнером для Украины в строительстве мира, но не в чем-либо другом.

Он также подчеркнул, что Венгрия «поддерживает интеграцию Украины в ЕС, но она должна добиться прогресса в соблюдении прав национальных меньшинств, в том числе венгерского меньшинства в Закарпатье».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия хочет добиться немедленного прекращения огня в Украине и начала переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Кроме того, он заявил, что страна не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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