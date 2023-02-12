 

Петицию с призывом к Шольцу о переговорах по Украине подписали более 250 тыс. человек

12.02.2023, 16:00, Новости дня
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Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия на Украину и инициировать мирные переговоры, сообщается на сайте change.org.

Соинициатор петиции, политик партии Левые Сара Вагенкнехт призвала 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина, информирует РИА «Новости».

Достигнув отметки в 300 тысяч, петиция станет одной из самых подписываемых на портале.

Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге глава МИД Германии Анналена Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы «ведут войну против России», а не друг против друга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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