 

“Сначала были собаки” – появилась информация о смерти Панина на Мальдивах

12.02.2023, 15:50, Разное
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Напомним, еще два года назад артист уехал из России.

С тех пор он не упускает возможности поругать Родину за все грехи и напомнить миру, как счастлив, что убежал из этой проклятой страны. Правда, с деньгами в Испании у Алексея Панина все же туговато, утверждают пропутинские пропагандисты. Актер ходит по интервью и рассказывает, что начал распродавать имущество, накопленное за годы работы в Москве.

С работой в Европе у артиста тоже не все гладко. Время от времени появляются небольшие проекты, которые, по словам самого Панина, денег особо не приносят. Конечно, актер не голодает, но и не шикует.

Несмотря на категоричность, вероятно, Алексей Панин все же не хочет, чтобы о нем забывали на Родине, иначе как по-другому объяснить тот факт, что артист комментирует все новости о себе, выходящие в российской прессе? Например, на сайте одного из телеканалов появился анонс передачи с Андреем Малаховым с громким заголовком: “Смерть Панина на Мальдивах: убийство или несчастный случай?”.

Актер тут же решил заявить поклонникам, что всплыла информация о его смерти, которая, конечно же, не соответствует действительности.

“Сначала были собаки, потом бомжую на помойке, теперь это. Не верьте не единому слову, все ложь!” – заверил Алексей Панин.


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