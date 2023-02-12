 

Известный коуч по оффлайн-фандрайзингу оказался крышевателем попрошаек

12.02.2023, 15:33, Разное
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Правоохранительные органы разгадали в известном бизнес-тренере, коуче по оффлайн-фандрайзингу Якове Золотом «крышевателя» столичных попрошаек.

Под его началом злоумышленники в различных образах выпрашивали у россиян деньги на двух вокзалах и ещё в шести общественных местах.

Преступнику не повезло: во время его выступления на одном из бизнес-форумов, полицейские под прикрытием как раз тестировали переводчик с инфоцыганского на русский. Устройство свою часть работы выполнило достойно – изучая перевод, в органах словно читали явку с повинной. Ещё полгода ушло на то, чтобы получить разрешение на приобщение этого текста к делу, после чего за Золотым наконец установили наблюдение и собрали доказательства вины.

Источник в органах рассказал, что других ярких открытий по итогам проникновения на бизнес-форум сделать не удалось. В общей сложности заведено 22 дела о мошенничестве, что соответствует стандартному «улову» на таких мероприятиях. Вопреки опасениям, не было и жертв среди сотрудников – все они сочли, что сейчас зарабатывают больше, чем им обещают даже самые красноречивые мошенники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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