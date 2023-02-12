В Galaxy S23 Ultra обнаружили настройку, которая вредит аккумулятору

Новый смартфон Samsungs Galaxy S23 Ultra с аккумулятором емкостью 5000 мАч необходимо заряжать на 100%. Это можно сделать, отключив специальную настройку, которая по умолчанию заряжает его на 85%. Инсайдер Ice Universe считает, что эта функция только снижает срок службы аккумулятора и мешает пользователям наслаждаться всеми преимуществами флагмана южнокорейских вендоров.

Инсайдер заявил, что у Samsung Galaxy S23 Ultras от 100% до 90% время потребления энергии больше, чем у других 10%-х диапазонов мощности ниже 90%. Он отметил, что владельцы Galaxy S23 Ultra, с включенным ограничителем зарядки до 85%, будут терять лучшее и наиболее эффективное время автономной работы. Режим 100% зарядки не повредит батарею смартфона, а, наоборот, будет разряжать ее медленнее.

Ранее сообщалось, что Galaxy S23 Ultra набрал 1600 баллов в одноядерном бенчмарке Geekbench 5. Это сделало его самым быстрым Android-смартфоном.