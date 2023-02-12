Мнения: «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Восемь лет Минским соглашениям, заключенным 12 февраля 2015 года, исполнились в условиях специальной военной операции. Сейчас уже все основные игроки высказались относительно причин, почему достичь мира на основании Минских соглашений не удалось.

Восемь лет Минским соглашениям, заключенным 12 февраля 2015 года, исполнились в условиях специальной военной операции. Сейчас уже все основные игроки высказались относительно причин, почему достичь мира на основании Минских соглашений не удалось.

Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко заявили, что целью соглашений было дать Украине выигрыш времени, чтобы подготовиться к войне. Владимир Зеленский сообщил, что он и не собирался выполнять соглашения. И даже Владимир Путин констатировал, что многих жертв, не исключено, можно было избежать, если бы Донбасс вошел в состав РФ раньше.

Так что же, Минские соглашения были ошибкой российской дипломатии?

Прежде чем делать такой вывод, необходимо спросить себя: а какая цель ставилась перед соглашениями? Прекратить гражданскую войну в Украине путем восстановления территориальной целостности в границах 1991 года? Восстановить в Украине демократию с тем, чтобы дать шанс пророссийским силам (что бы ни имелось в виду под этим термином)? Гарантировать права населения Донбасса?

Все эти задачи, безусловно, ставились, но очевидно, что решать их можно было другими методами. Последний пункт, как отметил Путин, можно было выполнить путем включения ДНР и ЛНР в состав РФ – в 2014-м или в начале 2016 года, когда стало понятно, что соглашения не выполнены и выполнять их никто не собирается.

Почему Россия так не стала действовать? Как ни цинично это звучит, но цели российской внешней политики Украины касались только косвенно. Российское руководство полагало, что Украина никуда не денется – это определяется географическим положением и историей.

Главные цели Минских соглашений лежали вне сферы украинской политики – и в этом легко убедиться, если вспомнить, что к участию в мирном процессе не были привлечены США. С самого начала было понятно, что украинская власть находится под контролем «вашингтонского обкома» и подчиняется только ему (роль Великобритании и степень ее самостоятельности в 2014 году очевидны не были). Однако гарантами соглашений стали Германия и Франция. Почему?

Прежде всего, потому что было очевидно:

– война в Европе угрожает именно им, а не Великобритании за проливом и не США за океаном;

– война грозит способности Украины обеспечивать транзит (при том, что надежность Украины как транзитера и так была сомнительной);

– экономики Франции и особенно Германии зависят от российских поставок.

Минские соглашения планировались исходя из этого. Главной целью было заставить руководителей Германии и Франции действовать в своих интересах, а не в интересах США. Цена вопроса – единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, к которому Путин призвал еще в 2010 году.

В рамках этого проекта Европа получала:

– доступ к российским ресурсам;

– военную защиту, альтернативную НАТО;

– независимость от США (Россия неоднократно демонстрировала, что не вмешивается во внутренние дела других стран).

Предложение, от которого трудно отказаться…

Результатом реализации такого проекта было бы прекращение конфликта в Украине (просто исчезли бы основания для поиска выбора между Европой и Россией), Россия же получила бы доступ к европейским технологиям. В выигрыше были бы все, кроме США и украинских националистов.

Расчет, соответственно, был на то, что европейские партнеры, действуя в собственных интересах, заставят Киев исполнять соглашения. Как? Да на их выбор. Можно предположить, что тонкий намек со стороны Меркель на возможность блокирования (под совершенно благовидным и законным предлогом) европейских активов Порошенко и других украинских олигархов произвел бы просто волшебное воздействие на готовность Киева к выполнению соглашений.

Отсутствие в соглашениях конкретных сроков должно было показать, что Россия не давит на европейских партнеров, дает им возможность пораскинуть мозгами… Процессу мышления должна была содействовать необходимость платить за свое упрямство из своего кармана – ведь введенные против РФ санкции били и по европейскому интересу.

Несмотря на очевидные выгоды, этот план не сработал.

Не надо считать Ангелу Меркель глупой. У неё был свой план, предполагающий сохранение статус-кво (реализация российского плана вызвала бы недовольство США) и частный выигрыш Германии.

Суть его состояла в том, чтобы исключить использование территории Украины для транзита российского газа и сделать главную ставку на «Северный поток». Поскольку газ через СП и СП-2 идёт непосредственно в Германию, минуя других транзитёров, Германия автоматически становится общеевропейским газовым хабом. Тут надо напомнить, что в периоды рекордного роста газовых котировок выигрывала на этом именно Германия – она-то получает газ по фиксированной цене, оговоренной в долгосрочных контрактах…

В рамках такого проекта как раз никакого примирения в Украине допускать было не нужно, напротив – вялотекущий конфликт должен был продолжаться. В крупномасштабном конфликте с участием РФ Германия была заинтересована ещё менее – никто просто не верил в способность Украины не то, чтобы победить, а просто устоять (не верят и сейчас, как говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в августе прошлого года).

План Меркель был реализован и закончился полным провалом 27 сентября 2022 года, когда США уничтожили «Северный поток» и лишили Германию надежд на энергетическое доминирование в Европе. После этого уже и Меркель вынуждена была выступить и заявить, что её планы были связаны вовсе не с «Северным потоком», а с решительной победой над Россией силами Украины… В общем, Меркель сама себя перехитрила.

Резюме? Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублёвый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Ну что ж, будем считать, что европейцы хотели именно этого.

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