Глава Приморья Кожемяко сообщил о начале испытаний БПЛА самолетного типа для нужд СВО

Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд специальной военной операции, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Кожемяко в своем Telegram-канале написал, что начались испытательные полеты нового беспилотника. По его словам, приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом, такой принцип значительно расширяет возможности аппарата.

Власти региона, между тем, сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», начал государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота.

—