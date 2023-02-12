 

Глава Приморья Кожемяко сообщил о начале испытаний БПЛА самолетного типа для нужд СВО

12.02.2023, 14:37, Новости дня
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Испытания беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд специальной военной операции, начались в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Кожемяко в своем Telegram-канале написал, что начались испытательные полеты нового беспилотника. По его словам, приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом, такой принцип значительно расширяет возможности аппарата.

Власти региона, между тем, сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», начал государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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