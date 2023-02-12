 

“Могло бы быть двое детей”: беременность Безруковой обернулась трагедией

12.02.2023, 14:29, Разное
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Актриса была замужем дважды. В первом браке с Игорем Ливановым у нее родился сын Андрей. Но в конце 90-х артистка встретила мужчину, перед чарами которого не смогла устоять, и ушла от супруга.

Во втором браке детей все не случалось, несмотря на то, что все анализы были в порядке, как и здоровье актрисы. В итоге Ирина Безрукова решила прибегнуть к помощи экстракорпорального оплодотворения в одной из клиник Германии.

Врачи подсадили артистке два здоровых эмбриона. Процедура прошла хорошо, однако наступившая беременность обернулась трагедией. Плоды не прижились, и у Ирины Безруковой случился выкидыш на раннем сроке.

“Могло бы быть двое детей”, – сокрушается 57-летняя актриса.

После неудачи Безрукова планировала повторить процедуру, так как в клинике осталась ее яйцеклетка. Артистка хотела восстановить организм и попробовать стать мамой еще раз.

Но вскоре ее жизнь разделилась на до и после. В 2015 году погиб ее единственный сын Андрей. 25-летний парень поскользнулся на мокрой плитке и ударился головой о косяк. По некоторым данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В этом же году развалился и второй брак Ирины Безруковой. С тех пор женщина хранит молчание по поводу личной жизни. Известно, что больше она замуж так и не вышла.


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