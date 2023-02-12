 

“Юзают людей”: разгневанная певица Слава смачно плюнула в трусливую предательницу Земфиру*

12.02.2023, 14:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях певицу Земфиру* признали иноагентом. В принципе, решение Минюста было вполне ожидаемым, учитывая, что звезда долгое время высказывала в адрес России негативные комментарии. Страну артистка покинула в прошлом году и теперь живет во Франции вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой.

В ситуацию вмешалась Ксения Собчак, которая считает, что вносить артистку, которая был главной певицей ее поколения, – “предавать будущее”. А вот исполнительница хита “Одиночество-сука” явно не согласна с журналисткой.

В личном блоге певица Слава резко высказалась в адрес лицемеров и трусливых предателей, к которым она, вероятно, относит и Земфиру*. Артистка предложила посмотреть на дату последнего концерта исполнительницы в России и сопоставить с датой отъезда. Напомним, последнее выступление Земфиры* в Москве состоялось 26 февраля 2022 года, а через пару дней она под ручку с подружкой Литвиновой разгуливала по Парижу, осуждая все, что происходит в России с 24 февраля.

“Бесят! Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзают людей, зарабатывают на их душах и доверии и с***ся”, – смачно плюнула певица Слава в коллегу по сцене.

* Земфира Рамазанова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11.22 / Почти пять тысяч машино-мест появилось в Новой Москве с начала года

04.03.22 / Мнение: Взгляд из Израиля на информационную войну в Телеграме

11.02.21 / Тони и сын

14.07.22 / ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим

02.02.23 / В Московской области мужчина нашел ключи от машины и угнал ее

12.03.21 / В России введут уголовную ответственность за незаконное обучение боевым искусствам

26.01.23 / Минздрав предложил россиянам бесплатно обменять иностранные препараты на отечественные аналоги

25.01.22 / Глава Чечни назвал «террористами» журналистку «Новой» Милашину…

17.03.22 / Когда ничего не хочется – Личное мнение

22.09.22 / Пищевая промышленность Германии предостерегает о возможном продовольственном дефиците

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика