 

Bloomberg – правительство Сунака разрабатывает планы по развороту Британии в сторону ЕС

12.02.2023, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британский премьер Риши Сунак поручил министрам и высокопоставленным чиновникам разработать планы по налаживанию связей с ЕС, пишет Bloomberg. Между тем, как отмечает издание, этот разворот в сторону Евросоюза столкнётся со скептицизмом европейских лидеров.


AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил министров и высокопоставленных чиновников разработать планы по восстановлению связей с Евросоюзом после нескольких лет разногласий с Лондоном и Брюсселем, возникших в результате брексита, пишет Bloomberg.

Отчасти под влиянием последствий конфликта на Украине высокопоставленные британские чиновники разрабатывают предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС по ряду политических решений.

Эта работа сосредоточена на обороне, миграции и экономике, в том числе на таких вопросах, как торговля, энергетика и международные стандарты.

О развороте Сунака в сторону ЕС заявили министры, дипломаты и официальные лица, которые попросили не называть их имён.

Британские чиновники надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о решении многолетнего спора с Евросоюзом по поводу торговых договорённостей по Северной Ирландии. И команда Сунака надеется использовать этот прорыв в качестве основы для более всестороннего налаживания отношений с Брюсселем.

Однако 42-летнему премьер-министру предстоит деликатно балансировать, чтобы держать под контролем ярых сторонников брексита в своей партии.

И даже если он сможет это сделать, он столкнётся со скептицизмом европейских лидеров, которые пытались вести дела с Великобританией в течение последних семи лет, когда в Соединённом Королевстве сменилось пять премьер-министров, причём последние зачастую перед своей внутренней аудитории относились к ЕС как к «боксёрской груше».

Кроме того, Великобритания вскоре обнародует закон о миграции, который может привести к конфликту с Европейской конвенцией по правам человека.
 
Между тем, как заявил изданию один правительственный чиновник, изменение стратегии Великобритании в отношении Европы — это не признание того, что брексит потерпел неудачу, а лишь отражение меняющейся реальности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

04.08.22 / 80-летний хозяин магазина в Калифорнии одним выстрелом дал отпор вооружённому грабителю

22.11.21 / Гостиница с полицейскими звездами

26.06.22 / Мнение: Разворот нефти на Восток, Россия снижает нефтяные цены и дефицит НПЗ в США

19.03.22 / Мнение: Плодотворная тема

11.01.23 / Мое дело: Екатерина и Светлана Коноваловы о своем бренде 4FORMS, одежде plus size и силе комьюнити

02.12.20 / Проект «Голубой луч» – Мифы или реальность

25.11.20 / Найдена капсула, с помощью которой инопланетяне занесли на Землю жизнь

18.01.22 / Житель Кузбасса до смерти забил друга за испачканное спальное место

01.06.21 / И хозяина обхитрят, если надо заполучить свое. Пятерка самых умных и хитрых собак из тех, которых обожают в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика