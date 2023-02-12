Bloomberg – правительство Сунака разрабатывает планы по развороту Британии в сторону ЕС

Британский премьер Риши Сунак поручил министрам и высокопоставленным чиновникам разработать планы по налаживанию связей с ЕС, пишет Bloomberg. Между тем, как отмечает издание, этот разворот в сторону Евросоюза столкнётся со скептицизмом европейских лидеров.



AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил министров и высокопоставленных чиновников разработать планы по восстановлению связей с Евросоюзом после нескольких лет разногласий с Лондоном и Брюсселем, возникших в результате брексита, пишет Bloomberg.

Отчасти под влиянием последствий конфликта на Украине высокопоставленные британские чиновники разрабатывают предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС по ряду политических решений.

Эта работа сосредоточена на обороне, миграции и экономике, в том числе на таких вопросах, как торговля, энергетика и международные стандарты.

О развороте Сунака в сторону ЕС заявили министры, дипломаты и официальные лица, которые попросили не называть их имён.

Британские чиновники надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о решении многолетнего спора с Евросоюзом по поводу торговых договорённостей по Северной Ирландии. И команда Сунака надеется использовать этот прорыв в качестве основы для более всестороннего налаживания отношений с Брюсселем.

Однако 42-летнему премьер-министру предстоит деликатно балансировать, чтобы держать под контролем ярых сторонников брексита в своей партии.

И даже если он сможет это сделать, он столкнётся со скептицизмом европейских лидеров, которые пытались вести дела с Великобританией в течение последних семи лет, когда в Соединённом Королевстве сменилось пять премьер-министров, причём последние зачастую перед своей внутренней аудитории относились к ЕС как к «боксёрской груше».

Кроме того, Великобритания вскоре обнародует закон о миграции, который может привести к конфликту с Европейской конвенцией по правам человека.



Между тем, как заявил изданию один правительственный чиновник, изменение стратегии Великобритании в отношении Европы — это не признание того, что брексит потерпел неудачу, а лишь отражение меняющейся реальности.