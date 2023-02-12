 

N-TV – бундесвер испытывает значительные кадровые проблемы

12.02.2023, 13:50, Разное
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Каждое шестое рабочее место в немецкой армии оказалось незанятым в 2022 году: из 164 тыс. мест около 27 тыс. остались вакантными, пишет N-TV, ссылаясь на данные Министерства обороны ФРГ. Кроме того, отмечается последовательная стагнация общей численности бундесвера.


AP

В 2022 году каждое шестое рабочее место в бундесвере оставалось незанятым, пишет N-TV, ссылаясь на данные Минобороны ФРГ. Согласно информации от ведомства, из общего числа мест в 164 тыс. примерно 27 тыс. оставались вакантными.

При этом в министерстве отметили, что это всё равно наилучший показатель занятости с 2011 года, когда в Германии отменили службу в армии по призыву. Кроме того, отмечается постепенная стагнация общей численности вооружённых сил: между тем, правительство ФРГ намерено довести численность бундесвера до 201 тыс. человек к 2031 году. Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигер Лукассен назвал эти цифры «катастрофичными»: как отмечает N-TV, «Альтернатива» готовит законопроект по возвращению призывной службы в немецкой армии.

Издание напоминает, что в ФРГ снова активно разгорелась дискуссия о необходимости призывной службы в армии. В своём недавнем интервью министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал отмену службы по призыву «ошибочным решением». Мнение министра поддержало объединение резервистов бундесвера: президент объединения Патрик Зензбург заявил, что без призывной службы Германия не будет способна защитить себя и эффективно осуществлять стратегию сдерживания. 


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