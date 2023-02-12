Минздрав отчитался о полном импортозамещении плацебо для медицинских исследований
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В начале 2023
года российская медицина стала полностью независимой от импорта при
производстве плацебо – с таким заявлением выступила замглавы Минздрава Наталья Двурушникова. Ранее от 80% до 97% таких препаратов закупались в Великобритании и
Швейцарии.
Чиновница
объяснила, что плацебо является неотъемлемой частью любого научного медицинского
исследования. Без него невозможно доказать эффективность того или иного
препарата для лечения болезней. Раньше большая часть как готовых препаратов,
так и компонентов для их создания, закупались за рубежом по завышенным ценам.
Перевод производства плацебо на внутреннюю промышленную базу позволит создать
новые рабочие места и сохранить деньги в стране, что может стать драйвером
будущего экономического развития.
«Рано наши западные
коллеги хоронили российскую медицину, – говорит Двурушникова. – Как показывают
первые лабораторные данные, отечественное плацебо по качеству существенно
превосходит европейские аналоги. Скоро они будут его у нас покупать, когда
закончится вся эта кутерьма с санкциями и эмбарго. Мы же со своей стороны
сделали важный шаг к полной экономической независимости».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет