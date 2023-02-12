Минздрав отчитался о полном импортозамещении плацебо для медицинских исследований

В начале 2023

года российская медицина стала полностью независимой от импорта при

производстве плацебо – с таким заявлением выступила замглавы Минздрава Наталья Двурушникова. Ранее от 80% до 97% таких препаратов закупались в Великобритании и

Швейцарии.

Чиновница

объяснила, что плацебо является неотъемлемой частью любого научного медицинского

исследования. Без него невозможно доказать эффективность того или иного

препарата для лечения болезней. Раньше большая часть как готовых препаратов,

так и компонентов для их создания, закупались за рубежом по завышенным ценам.

Перевод производства плацебо на внутреннюю промышленную базу позволит создать

новые рабочие места и сохранить деньги в стране, что может стать драйвером

будущего экономического развития.

«Рано наши западные

коллеги хоронили российскую медицину, – говорит Двурушникова. – Как показывают

первые лабораторные данные, отечественное плацебо по качеству существенно

превосходит европейские аналоги. Скоро они будут его у нас покупать, когда

закончится вся эта кутерьма с санкциями и эмбарго. Мы же со своей стороны

сделали важный шаг к полной экономической независимости».

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