Агентство SANA: Боевики ИГ в Сирии убили четырех человек, собиравших трюфели под Пальмирой

Четыре человека убиты и 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов из международной группировки ИГ (запрещена в России) к югу от сирийского города Пальмира, сообщили СМИ.

Как информирует государственное агентство SANA, четыре человека были убиты, 10 получили ранения в результате обстрела со стороны террористов ИГ в 70 километрах к югу от Пальмиры в провинции Хомс, где местные жители занимались сбором трюфелей, передает РИА «Новости».

Ранее сирийский судья Амин Махмуд Ашрейфа был застрелен в городе Эс-Санамейн в результате террористической вылазки боевиков в провинции Дераа на юге Сирии.

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