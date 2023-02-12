В Грузии произошло два землетрясения
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В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, информирует Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным Центра, толчки произошли в 12.07 по Тбилисскому времени (11.07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12.21 по тбилисскому времени (11.21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро, передает РИА «Новости».
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.
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