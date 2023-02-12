 

В Грузии произошло два землетрясения

12.02.2023, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, информирует Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным Центра, толчки произошли в 12.07 по Тбилисскому времени (11.07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12.21 по тбилисскому времени (11.21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро, передает РИА «Новости».

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась.

Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.20 / Немецкие эксперты сочли незаконным экспорт ядерных отходов в Россию

10.05.21 / В Украине в связи с акциями в День победы над нацизмом открыты 13 уголовных производств – Нацполиция

12.07.20 / СК возбудил уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

17.03.22 / Рейсы «Аэрофлота» с застрявшими в Египте россиянами прибыли в Москву

30.01.22 / В США анонсировали переговоры Лаврова и Блинкена

10.03.21 / В работе сайтов Кремля и правительства произошли сбои

14.06.21 / Генсек НАТО назвал два признака, которые могут свидетельствовать о причастности РФ к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

23.11.21 / Постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском

28.06.21 / США захотели обсудить с Россией работу диппредставительств

03.01.23 / В Госдуме начали подготовку законопроекта о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика