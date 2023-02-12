 

Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации

12.02.2023, 13:15, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, следует из соответствующего документа.

В документе говорится, что генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации необходимо осуществить в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Кто возглавит военную администрацию, пока неизвестно.

Ранее Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции. Политолог Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, какие цели преследует украинский лидер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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