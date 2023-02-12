 

Собянин рассказал о сокращении числа угонов в Москве на 93%

12.02.2023, 12:32, Новости дня
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Количество автомобильных краж в Москве после запуска комплексов фотовидеофиксации сократилось на 93%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, если в 2012 году в Москве было зафиксировано 13 тыс. случаев автомобильных краж, то в 2022-ом их было всего 948, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что в Москве почти 4 тыс. помогают полиции проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в 2021 году. В первую тройку попала также Toyota Camry. Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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