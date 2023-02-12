Сийярто: Венгрия будет добиваться прекращения огня и начала переговоров по Украине

Венгрия хочет добиться немедленного прекращения огня в Украине и начала переговоров об урегулировании вооруженного конфликта в этой стране, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине, потому что жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня и нет «более важной задачи, чем эта», передает ТАСС. По его словам, последние события свидетельствуют о затягивании конфликта и «это худшая из всех возможных новостей».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

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