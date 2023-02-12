Семейный выход — первая субботняя демонстрация в Париже стала рекордной

Четвёртый день общенациональной забастовки против пенсионной реформы, впервые прошедший в субботу, привлёк рекордное число протестующих в Париже, рассказывает France 2. Многие французы участвовали в демонстрациях в первый раз, а также привели с собой детей.

Они не хотят мириться с пенсионной реформой. Уличные протесты впервые проходят в субботу, и многие впервые участвуют в демонстрации против увеличения минимального возраста выхода на пенсию.

ФРАНЦУЖЕНКА: В субботу мы не теряем рабочий день и наконец-то можем выразить то, что хотим.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы не можем взять отгул, и по крайней мере так наш работодатель не вычитает рабочий день. Это тоже важно.

В Париже четвёртый день забастовок отмечен рекордным числом протестующих всех возрастов: работающих, студентов и ещё более юных участников, которых сопровождают родители.

Марилу Ла Поста пришла со своей семьёй. Она работает медсестрой с 20 лет и не пропустила ни одной демонстрации.

МАРИЛУ ЛА ПОСТА, медсестра: Во вторник мы были здесь. Детей не взяла, но подумала: раз эта мадмуазель хочет посмотреть, как всё это проходит, пойдём вместе.

МИЛЕНА ЛА ПОСТА, ученица старшей школы: Потом с реформой будет бороться моё поколение, поэтому я хотела посмотреть, как проходят демонстрации.

МАРИЛУ ЛА ПОСТА: Без них я бы уже была впереди, но я остаюсь мамой.

В Марселе в субботу был первый день школьных каникул: как во всём регионе, протестующих меньше, чем в начале недели, но больше семей. Этот отец решил привести своего 13-летнего сына.

ОТЕЦ: Такое гражданское воспитание, чтобы показать ему, что всегда можно выразить своё несогласие с мерами правительства на улице.

СЫН: Мы выражаем своё мнение, и они, возможно, к нему прислушаются и как можно быстрее изменят реформу.

Профсоюзы надеются на массовую поддержку населения на протяжении долгого времени. Они заявили, что готовы усилить давление в начале марта, если голоса протестующих останутся без ответа.

ЛОРАН БЕРЖЕ, генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT): Если до этого момента ничего не изменится, мы призываем на день остановить работу во Франции 7 марта, чтобы порассуждать, какой она стала, какой у неё рынок труда, как мы хотим работать в будущем и какие условия выхода на пенсию мы хотим.

В целом 240 демонстраций прошли спокойно. В Париже произошло несколько столкновений с полицией, задержано 10 человек.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.