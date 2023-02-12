 

Семейный выход — первая субботняя демонстрация в Париже стала рекордной

12.02.2023, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Четвёртый день общенациональной забастовки против пенсионной реформы, впервые прошедший в субботу, привлёк рекордное число протестующих в Париже, рассказывает France 2. Многие французы участвовали в демонстрациях в первый раз, а также привели с собой детей.

Они не хотят мириться с пенсионной реформой. Уличные протесты впервые проходят в субботу, и многие впервые участвуют в демонстрации против увеличения минимального возраста выхода на пенсию.

ФРАНЦУЖЕНКА: В субботу мы не теряем рабочий день и наконец-то можем выразить то, что хотим.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы не можем взять отгул, и по крайней мере так наш работодатель не вычитает рабочий день. Это тоже важно.

В Париже четвёртый день забастовок отмечен рекордным числом протестующих всех возрастов: работающих, студентов и ещё более юных участников, которых сопровождают родители.

Марилу Ла Поста пришла со своей семьёй. Она работает медсестрой с 20 лет и не пропустила ни одной демонстрации.

МАРИЛУ ЛА ПОСТА, медсестра: Во вторник мы были здесь. Детей не взяла, но подумала: раз эта мадмуазель хочет посмотреть, как всё это проходит, пойдём вместе.

МИЛЕНА ЛА ПОСТА, ученица старшей школы: Потом с реформой будет бороться моё поколение, поэтому я хотела посмотреть, как проходят демонстрации.

МАРИЛУ ЛА ПОСТА: Без них я бы уже была впереди, но я остаюсь мамой.

В Марселе в субботу был первый день школьных каникул: как во всём регионе, протестующих меньше, чем в начале недели, но больше семей. Этот отец решил привести своего 13-летнего сына.

ОТЕЦ: Такое гражданское воспитание, чтобы показать ему, что всегда можно выразить своё несогласие с мерами правительства на улице.

СЫН: Мы выражаем своё мнение, и они, возможно, к нему прислушаются и как можно быстрее изменят реформу.

Профсоюзы надеются на массовую поддержку населения на протяжении долгого времени. Они заявили, что готовы усилить давление в начале марта, если голоса протестующих останутся без ответа.

ЛОРАН БЕРЖЕ, генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT): Если до этого момента ничего не изменится, мы призываем на день остановить работу во Франции 7 марта, чтобы порассуждать, какой она стала, какой у неё рынок труда, как мы хотим работать в будущем и какие условия выхода на пенсию мы хотим.

В целом 240 демонстраций прошли спокойно. В Париже произошло несколько столкновений с полицией, задержано 10 человек.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.23 / Ефимов день: традиции и приметы на 2 февраля

19.04.22 / La Tribune – Ле Пен обвиняют в растрате европейских средств

18.01.23 / Начало, середина, конец года, в чем повезет, в чем не очень: развернутый астрологический прогноз на 2023 для всех знаков зодиака

26.08.20 / Рыбаки поймали удивительную рыбу у берегов Канады

28.08.22 / Помолодела и похорошела: вернувшаяся на родину 73-летняя Пугачева потрясла переменами во внешности

16.12.21 / Основатель Group-IB Илья Сачков написал обращение из СИЗО

14.08.22 / Мнение: Почему сигареты такие дешёвые, подъём возраста курения и уход западных табачников

02.06.21 / Энергетическая связь с мужчиной: как ее разорвать, если отношения закончились

23.09.22 / Екатерина Одинцова, Евгений Бондаренко и другие гости презентации FREE AGE

09.07.21 / “Больше неинтересно”: Элджей выпустил трек о расставании, а Настя Ивлеева публично поздравила его с 27-летием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика